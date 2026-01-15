El bailoteo entre Sandra y ‘El Chato’ demuestra que la cuesta de enero no existe en el mercado de Algeciras

Once segundos bastan para que el mercado Ingeniero Torroja—Sánchez Arcas de Algeciras se convierta en pista de baile. Sandra, charcutera de tercera generación, y Fernando, carnicero de toda la vida y heredero del apodo de El Chato, se marcan un bailoteo frente a frente, mandil puesto y sonrisa afilada, bajo un título que lo dice todo: “más besos”.

La escena es sencilla y genial: dos puestos históricos, una coreografía digna de TikTok y la demostración práctica de que la cuesta de enero no entra por la puerta del mercado. Aquí se despacha carne, queso, gildas… y buen humor, que también alimenta.

Fernando lleva más de medio siglo cortando carne donde aprendió de su padre, entre clientes de charla larga. Sandra, al otro lado, combina la memoria del negocio familiar con quesos, gildas virales y una legión de seguidores que saben que en su puesto siempre pasa algo.

El vídeo dura poco, pero dice mucho: el comercio tradicional no solo resiste, también baila. Y lo hace con arte, complicidad y ese punto de guasa que convierte al mercado de abastos en algo más que un sitio donde comprar: un lugar donde, de vez en cuando, también se aplaude.