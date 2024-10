Los dos únicos restaurantes de Algeciras que recomienda 'The Fork'

Aunque hay varios en la comarca del Campo de Gibraltar, solo dos restaurantes de Algeciras aparecen puntuados en las listas que elabora The Fork gracias a la colaboración de los comensales y clientes de diferentes establecimientos.

The Fork es un sitio web además de una plataforma de reserva de restaurantes que opera en varios países, incluidos España, Francia e Italia entre otros. Su objetivo principal es ayudar a los usuarios a descubrir nuevos lugares donde comer, leer reseñas y realizar reservas en línea. Ofrecen información detallada sobre restaurantes, como menús, horarios, ubicaciones y opiniones de otros comensales, lo que facilita a los futuros comensales a encontrar y elegir dónde comer según sus preferencias y necesidades.

Te vamos a contar cuáles son estos dos restaurantes situados en la ciudad algecireña que cuentan con una alta puntuación en esta web.

Restaurante Recio

El Restaurante Freiduría Recio y Compañía en Algeciras es conocido por su especialidad en frituras de pescado, ofreciendo platos como adobo, calamares y gambas rebozadas. Los clientes destacan la calidad del pescado y la variedad en su carta, que incluye también opciones de carne, tapas, tostas, revueltos y ensaladas, aunque su especialidad es la fritura de pescado, como no podía ser de otra manera. Su ambiente es acogedor, con una terraza amplia, y los comensales suelen elogiar tanto el servicio rápido como la buena relación calidad-precio. Se sitúa en La Granja y tienen menú del día. La puntuación general ronda los 4.2 sobre 5 en plataformas como Google y Tripadvisor, mientras que en The Fork todavía no llega al 8. Si te animas a probar este restaurante o, si ya lo conoces, a volver, puedes reservar en el número de teléfono 698 95 30 31 .

Restaurante El Claustro

El restaurante El Claustro, ubicado en el Hotel Alborán en Algeciras, es un lugar con un ambiente elegante y tranquilo. Quienes lo eligen para almorzar, cenar, o para comer en alguno de los eventos que organizan, lo hacen en un hermoso patio andaluz y si el tiempo acompaña, en la terraza del hotel. Ofrecen una cocina mediterránea de calidad, con especial atención a platos tradicionales andaluces. Además cuentan con un suculento menú veggie pensado especialmente para personas veganas. Los comensales destacan tanto la calidad de la comida como la presentación de los platos, además del excelente servicio. Entre sus platos recomendados se encuentran los pescados frescos y el cordero. Las reseñas suelen calificarlo con puntuaciones altas, rondando el 4.5 de 5. En The Fork cuenta con un 8,8. Su número de teléfono para reservas es 956 63 28 70 .