El tesoro que esconde el Parque Princesa Sofía de La Línea

El Parque Princesa Sofía de La Línea es uno de los espacios más importantes de la ciudad. Situado en la avenida Príncipe de Asturias, puede considerarse el pulmón verde del municipio y un lugar de reunión para los linenses que, poco a poco, vuelve a revitalizarse.

El espacio es un entorno natural en el que destaca la presencia de una variada fauna y flora, un enclave elegido por distintas especies de aves para anidar o hacer pequeñas paradas, como apuntan desde el grupo público Fauna del Parque Princesa Sofía de La Línea en Facebook.

No obstante, su preciado tesoro no tiene que ver con la vida animal. Uno de los elementos más valiosos que puede encontrarse en el interior de este espacio, si no es el que más, es el drago centenario, un árbol con más de 105 años de vida que llegó hasta el parque a través de una donación de las familias Arana y Amado, los dueños de una finca en la calle Jardines en la que estuvo plantado desde sus inicios, en 2015, cuando se realizó el traslado.

El drago del Princesa Sofía es el segundo más grande de todo el continente europeo, solo superado por los ejemplares que crecen en las Islas Canarias. Desde que llegara a este espacio verde, ha sobrevivido a una plaga de picudo negro gracias a la rápida intervención de los encargados de sus cuidado, conservando así uno de los árboles más importantes de la provincia de Cádiz.

El ejemplar se ha convertido en todo un atractivo de la ciudad del Campo de Gibraltar, siendo un punto de referencia para los visitantes, un "monumento natural" que no puedes perderte si acudes a La Línea.