El 'Tarrito de Algeciras' causa sensación (y polémica) en 'First Dates' con sus peculiares encantos

Juan Carlos, más conocido como El Tarrito de Algeciras, ha llevado su arte —y su desparpajo— hasta el plató del programa First Dates, en Cuatro, donde protagonizó una cita de lo más peculiar que ya recorre las redes sociales por su intensidad y sinceridad... quizá excesiva.

Con su guitarra en mano y una seguridad arrolladora, Juan Carlos dio la bienvenida a su cita, Jeannine, al ritmo de sus propios acordes. La primera impresión prometía: ella bailó con soltura y gracia, algo que dejó embelesado al Tarrito. “La mujer que me prueba repite siempre”, dijo, convencido de sus cualidades, antes de embarcarse en un relato explícito sobre sus habilidades en la cama.

Lo que para él era seducción, para Jeannine fue más bien una señal de alarma. “Cuando una mujer me prueba, repite y ya no me deja en paz”, insistió él, a lo que ella contestó, entre seria e irónica: “¿En serio? Eres un máquina entonces”.

Pero lejos de rebajar el tono, el Tarrito siguió con su repertorio: “Las mujeres alucinan conmigo. Y más por las mañanas cuando me levanto... la tienda de campaña. Digo yo ¡madre mía, que tengo 58 años!, ¿cuándo va a bajar eso?”.

Jeannine, que apenas podía intervenir por lo mucho que hablaba su acompañante, lo dejó claro ante las cámaras: “Aquí se viene a lo que se viene y que un hombre se ponga delante de mis morros y yo, y yo, y yo, y lo mucho que fo*** y lo mucho que me empalmo… Ten un poquito de educación y me lo cuentas si acaso quedo contigo la segunda vez”.

Tras asegurar que mantenía relaciones sexuales “por la mañana, por la tarde y por la noche”, ella estalló: “Eso es mentira”. Pero él se mantuvo firme: “Yo te lo demuestro, chiquilla”, provocando otra respuesta mordaz por parte de Jeannine a las cámaras: “La guitarra tiene un agujero así, ya sabe por dónde meterla”.

Ya en el reservado, Juan Carlos intentó cambiar de estrategia y le cantó una canción, convencido de que con su arte conseguiría ablandar a su cita. Incluso se atrevió a lanzar una propuesta inesperada: “Puede que seas la mujer de mi vida. No me importaría casarme contigo”.

Pero ni guitarra, ni promesas, ni desparpajo lograron lo que esperaba. Jeannine respondió con un beso... en el sombrero, dejando claro que no había química ni intención de repetir.

Así, el Tarrito de Algeciras no encontró el amor, pero sí conquistó minutos de televisión y se ganó un hueco en la memoria colectiva del Campo de Gibraltar, demostrando que el talento local también se pasea —con toda su personalidad— por los platós nacionales. Y que en Algeciras hay mucho arte… aunque no siempre tenga el final feliz que uno espera.