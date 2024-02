Tienes suerte: vives muy cerca de una de las mejores playas del mundo

La popular y prolífica editorial de guías de viaje Lonely Planet ha publicado un ranking con las mejores playas del mundo. De las 100 candidatas solo 20 se han considerado como playas paradisiacas, y nos ha confirmado algo que ya sabíamos: Punta Paloma es una de las mejores playas del mundo.

Los austriacos de Lonely Planet y sus colaboradores y colaboradoras, esparcidas por todo el mundo, no han podido resistirse a la belleza de esta playa, una de las más seductoras del Campo de Gibraltar. La base de su encanto reside en que es una playa sin edificar, sin urbanizaciones ni instalaciones hoteleras que empobrezcan su naturaleza silvestre. La naturaleza es un bien muy precioso y valorado que debemos proteger para disfrutar siempre de lugares únicos, como lo es esta playa de Tarifa.

La guía dice esto sobre la playa tarifeña: "Con su arena suave, aguas cristalinas y dunas talladas por el viento con un telón de fondo de Marruecos y el Estrecho de Gibraltar, es fácil ver por qué Punta Paloma es una de las playas más seductoras de España. El azul profundo del Atlántico permite una excelente natación, las dunas ofrecen vistas deslumbrantes y el chiringuito (restaurante de playa) ofrece a los bañistas tinto de verano. A todos, desde los principiantes hasta los residentes locales, les encanta esta playa. Caminar por el extremo oeste de la arena curva le llevará a baños de barro naturales donde podrá pintarse la piel con barro rico en minerales. Hay otras rutas a pie y a caballo a lo largo de las colinas circundantes, algunas de las cuales conducen a lugares de interés como la necrópolis prehistórica de Los Algarbes. Si prefieres quedarte en la playa, hay varias oportunidades para alquilar y tomar clases de kitesurf. O si se prefiere, quedarse en la arena y observar las olas. Probablemente también se podrán avistar delfines, ballenas, aves migratorias y tal vez incluso una tortuga."

TOP 5 mejores playas del mundo

1. 'The Pass' (Australia) La mejor playa del mundo según Lonely Planet es la playa de The Pass, que se encuentra en Byron Bay (Australia) y destaca por ser santuario de los amantes del surf y disponer de un paisaje lleno de selva tropical subtropical en el que hasta se dan lugar koalas y pavos nativos. 2. Playa de Ipanema (Brasil) En segundo lugar no podía fatal la archiconocida playa de Ipanema en Río de Janeiro (Brasil). De este enclave destacan sus espectaculares puestas de sol, además por su vasta extensión de arena, sobre la que se pueden organizar competiciones deportiva, tanto para aficionados como para profesionales del fútbol o el voleibol playa.3. Ao Maya (Tailandia) El tercer puesto en este ranking viaja hasta tierras asiáticas y no es ni mucho menos una enorme playa como la brasileña. En este caso se destaca el encanto de la playa Ao Maya en Tailandia, un pequeño emplazamiento escondido por acantilados de piedra caliza. No es la playa más pequeña del mundo, que está en España y tardas un minuto en recorrerla, pero casi.4. Isla Mnemba (Tanzania) También de pequeñas dimensiones y gran exclusividad es la siguiente playa destacada por Lonely Planet. Se trata de la playa que acompaña a todos aquellos que visitan el resort andBeyond dentro de la Isla Mnemba de Tanzania. Únicamente pueden acceder algo más de una veintena de personas a la vez para disfrutar de un refugio natural con una playa de arena blanca.5. Sarakiniko (Grecia) Por último es la la playa de Sarakiniko, en Milos Cícladas (Grecia), la que cierra el top 5 de mejores playas del mundo. En Sarakiniko encontraremos un conjunto de rocas volcánicas blanqueadas por el sol que se sumergen en un pequeño tramo de color turquesa profundo del Egeo. Todo un placer para los sentidos.