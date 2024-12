Estos son los mejores restaurantes donde comer en Tarifa según 'The Fork'

Si te gusta vivir la experiencia de visitar los pueblos costeros de Cádiz fuera de la temporada de verano, Tarifa es un lugar fantástico para aquellos que no le temen al viento y a los cambios imprevisibles del clima. Actualmente Tarifa cuenta con diversos eventos navideños a los que podrás sumarte si visitas esta ciudad a principios de año.

Además, esta ciudad es fantástica para disfrutar de la gastronomía del Campo de Gibraltar, y hoy vamos a contarte un poco de los dos restaurantes que recomienda 'The Fork'. Ambos cuentan con muy buena puntuación, y si no has probado su oferta gastronómica, este puede ser un buen momento para disfrutar con tranquilidad de las elaboraciones de estos restaurantes que no te puedes perder.

Atxa

Este restaurante cuenta con una puntuación de 9,8 sobre 10, y es que es un establecimiento que ha sido este año premiado con un Sol de la Guía Repsol. Ubicado en pleno corazón de Tarifa, Atxa destaca como un referente de la alta cocina andaluza, ofreciendo una experiencia culinaria única y llena de matices. Situado en la Calle Pedro Cortés número 6, este restaurante sorprende con una atmósfera cálida y un menú innovador que combina tradición y modernidad.

El interior de Atxa refleja un estilo acogedor y rústico, con paredes de ladrillo y piedra vista, mesas de madera y sillas que recuerdan a las antiguas elaboraciones de esparto. Los detalles, como flores frescas, aportan un toque de elegancia y frescura al espacio, creando un entorno ideal tanto para cenas íntimas como para ocasiones especiales.

Algunos de los platos que resaltan de la carta de Atxa son:

Risotto cremoso con carne estofada , acompañado de broccolini fresco, una combinación que equilibra textura y sabor.

, acompañado de broccolini fresco, una combinación que equilibra textura y sabor. Mille-feuille de chocolate , un postre de capas crujientes con relleno cremoso, servido con helado de chocolate y decorado con pétalos de flores rojas.

, un postre de capas crujientes con relleno cremoso, servido con helado de chocolate y decorado con pétalos de flores rojas. Espuma cremosa de hierbas, un plato que resalta la frescura de sus ingredientes con una presentación impecable y sabores elegantes.

Con un precio medio de 56 €, Atxa ofrece una experiencia gastronómica de lujo que se disfruta lentamente. Si buscas una experiencia que combine los mejores sabores andaluces con un ambiente único, Atxa es una visita obligada. Ideal para quienes aprecian los pequeños detalles que hacen de cada comida un momento único.

Chiringuito de Tarifa

Con unas vistas inmejorables y una cocina siempre a punto para elaborar las mejores recetas, este restaurante cuenta con una puntuación de 8,7 sobre 10. El Chiringuito Tarifa se erige como un santuario gastronómico frente al mar. Este restaurante combina a la perfección una cocina mediterránea de calidad con un entorno moderno y acogedor que invita a relajarse. Su ubicación, en camino de la Isla s/n, lo sitúa estratégicamente para ofrecer vistas incomparables del océano Atlántico.

El interior del restaurante destaca por su diseño minimalista, con paredes blancas, muebles claros y grandes ventanales que llenan el espacio de luz natural y ofrecen vistas espectaculares al mar. En el exterior, sillas de playa y sombrillas completan una atmósfera costera sofisticada.

Su menú refleja lo mejor de la cocina mediterránea con platos frescos y creativos. Algunos de los platos que más gustan son:

Tentáculo de pulpo a la parrilla , servido con papas hervidas y una fresca ensalada de hojas verdes y tomates cherry.

, servido con papas hervidas y una fresca ensalada de hojas verdes y tomates cherry. Tartar de atún fresco con aguacate, mango, ensalada de algas y un toque de salsa de soja.

con aguacate, mango, ensalada de algas y un toque de salsa de soja. Ensalada de mozzarella y aguacate , combinada con albahaca fresca y mozzarella de búfala.

, combinada con albahaca fresca y mozzarella de búfala. Ensalada de hoja de roble acompañada de calamar, su tinta y una vinagreta de plancton.

Con un precio medio de 25 €, es ideal para disfrutar de una experiencia culinaria sin romper el bolsillo. Los clientes destacan la calidad de los productos, el ambiente relajado y el trato amable del personal. Alusiones al buen producto y las vistas son comunes en las reseñas. La experiencia general es altamente positiva, con elogios especiales para platos como el atún y las croquetas de carabineros.