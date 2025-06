Fin de semana de risas y rock en Algeciras: Martita de Graná y los Brothers in Band el 5 y 6 de julio

Algeciras/Si el próximo fin de semana te quedas en Algeciras y pensabas que no había plan... ¡piénsalo dos veces! El Parque María Cristina se viste de escenario para dos noches bien distintas pero igual de apetecibles. Prepárate para reírte hasta dolerte la cara el sábado 5 de julio con Martita de Graná, y para viajar en el tiempo a los mejores riffs de los Dire Straits el domingo 6 de julio con Brothers In Band. Dos planazos, dos estilos, mismo sitio, misma hora: las 22:00.

😂 Sábado 5 de julio: Martita Sea... ¡Martita de Graná llega a Algeciras!

La reina del humor andaluz llega con su espectáculo "Martita Sea!", donde mezcla monólogo, anécdotas surrealistas y esa chispa granadina que la ha llevado del móvil al teatro en tiempo récord. Martita de Graná, cuyo nombre real es Marta Martínez, se hizo viral en plena pandemia con sus vídeos cargados de salero y realismo, y desde entonces no ha parado de llenar teatros por toda España.

Con más de 2 millones de seguidores en redes, Martita conecta especialmente con quien sabe lo que es sufrir con el calor, hablar con su madre por WhatsApp o pelearse con el moño de domingo. Si todavía no la has visto en directo, es el momento. Y si ya la conoces, sabes que la risa está garantizada.

🗣️ "Yo no hago chistes, cuento la verdad con un micro en la mano", dice Martita. Y vaya si funciona.

🎸 Domingo 6 de julio: Brothers in Band — un viaje musical con lo mejor de Dire Straits

Si el sábado es para reír, el domingo es para cerrar los ojos y dejarte llevar por la música de una de las bandas más míticas del rock británico. Los Brothers in Band no son un grupo tributo cualquiera: son una máquina del tiempo sonora que te transporta directamente a los 80, cuando Dire Straits marcaba época con temas como Sultans of Swing, Money for Nothing o Brothers in Arms.

Desde hace más de una década, esta banda formada por músicos profesionales ha girado por Europa con su espectáculo "The Very Best of Dire Straits Show", un repaso espectacular y respetuoso al legado de Mark Knopfler y compañía.

Si eres fan del rock elegante y los solos de guitarra que se te meten en la piel, este concierto es un imprescindible.

🎶 "No somos una copia, somos una celebración en directo del sonido Dire Straits", dicen desde la banda. Y los fans lo confirman.

📍 Info útil

📌 Lugar: Parque María Cristina de Algeciras

🕙 Hora: 22:00 h (ambos días)

🎟️ Entradas disponibles en plataformas habituales (consulta precios y disponibilidad online)