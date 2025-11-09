Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 10 al 16 de noviembre

Teatro, literatura, música, cine, jornadas y actividades para todos los públicos llenan esta semana del 10 al 16 de noviembre la agenda del Campo de Gibraltar. Consulta aquí la programación completa, con propuestas en los distintos municipios de la comarca. Este calendario está en continua actualización, para que no te pierdas ninguno de los planes culturales y de ocio.

Lunes 10 de noviembre

La Línea

18:00 | Teatro Paseo de la Velada: Miradas desde Palestina, jornada que une documental, fotoperiodismo y testimonio.

San Roque

19:00 | Edificio Alcalde Fernando Palma (Pósito): Presentación del libro Soldado y desafecto. Memorias de Gabriel Enríquez Enríquez.

Castellar

V Ruta de la Tapa “A Bocados”.

Algeciras – Algeciras Fantástika 2025 (Teatro Municipal Florida)

19:00 | Inauguración.

19:30 | Actuación musical de la Orquesta del Conservatorio Profesional Paco de Lucía.

20:15 | Proyección de cortometrajes informativos.

21:00 | Proyección del primer largometraje finalista: Luger (Bruno Martín, 2025).

Gibraltar

Gibunco Gibraltar Literary Festival en Garrison Library, John Mackintosh Hall Theatre, City Hall (Mayor’s Parlour) y Grand Battery House.

Martes 11 de noviembre

La Línea

18:00 | Teatro Paseo de la Velada: Exposición fotográfica, proyección documental y encuentro con Maysun y Patricia Simón.

San Roque

20:00 | Sala Quimera, Palacio de los Gobernadores: Ciclo de cine clásico con Retorno al pasado de Jacques Tourneur.

Algeciras – Algeciras Fantástika 2025

17:00 | ETS de Ingeniería (Salón de actos): Entrega de premios del Certamen literario infantil Pequeños Místicos.

18:30 | Museo Municipal: Exposición de ilustraciones fantásticas Mito y tinta (Alberto Ibáñez).

19:30 | ETS de Ingeniería: Proyección de cortometrajes finalistas (El revisor, Pobre Marciano, Familia, San Zamin Govazn Ha Mordeh, Necrosectos, Tinieblas, Ginoide, El síndrome del recomendado).

21:30 | ETS de Ingeniería: Proyección del largometraje finalista Tu sangre (Guillermo Barreira, 2024).

Gibraltar

Gibunco Gibraltar Literary Festival.

Miércoles 12 de noviembre

Algeciras – Algeciras Fantástika 2025

12:00 | Centro Documental José Luis Cano: Exposición fotográfica Arcanus (Inmaculada Blanca).

18:00 | ETS de Ingeniería: Actuación musical Abrahxas Lagoon, composición de Mara Dekhat Bhuli.

19:30 | ETS de Ingeniería: Segunda selección de cortometrajes finalistas (Ctrl Z, El mal donat, Kamarade, Berta, Hombre en trance, Incercanvi, Amira).

21:30 | ETS de Ingeniería: Proyección del largometraje finalista Calcinación (Luis Navarrete, 2025).

Gibraltar

Gibunco Gibraltar Literary Festival.

Mario Finlayson Gallery: Autumn Bookmark Presentation.

Jueves 13 de noviembre

Algeciras

9:00 a 13:30 | Mancomunidad de Municipios: Emplea-Fest.

20:30 | Boxes de Alcultura: Ganas de Ver(s)os.

Jimena

19:00 | III Edición de las charlas con café y piñonate.

Algeciras – Algeciras Fantástika 2025 (ETS de Ingeniería)

18:00 | Tributo literario a Gaston Leroux.

19:30 | Proyección de cortometrajes finalistas (Leonardo, El solo, Dagon, Pálpito, El fantasma de la Quinta, Los cómplices, Huir).

21:30 | Proyección del largometraje Disforia (Christopher Cartagena, 2025).

Gibraltar

Gibunco Gibraltar Literary Festival.

Viernes 14 de noviembre

Algeciras

9:00 a 13:30 | Emplea-Fest en la Mancomunidad.

21:00 | Teatro Florida: XXXII Palma de Plata.

Edificio Antiguo Hospital Militar: Casa del terror.

Curso Divulgar Ciencia Hoy: desde Algeciras hacia la sociedad.

Los Barrios

11:00 | CEIP José Luis Sánchez, Tesorillo: Observación astronómica diurna Conoce el sol.

17:00 | Paseo de la Constitución: Mercado del Ibérico, inauguración con música y baile.

19:30 | Sala El Pósito: Otoño de Teatro con Pequeñeces (La Levantera Teatro).

Hotel Montera Plaza: XII Jornadas Micológicas del Estrecho.

Tarifa

20:00 | Restaurante El Patio: Concierto de Miguel Rodríguez Watermelon.

Algeciras Fantástika 2025 (ETS de Ingeniería)

19:00 | Presentación de la antología La huella del brujo.

20:30 | Proyección conmemorativa de El fantasma de la ópera (Rupert Julian, 1925), con acompañamiento musical al piano por Juan Luis Reyes Parodi.

Gibraltar

Gibunco Gibraltar Literary Festival.

Sábado 15 de noviembre

La Línea

10:00 a 14:00 | Museo Cruz Herrera: Taller de iniciación a la fotografía (requiere inscripción).

20:00 | Teatro Paseo de La Velada: Concierto de copla con la Banda Municipal de Música “Ciudad de La Línea” y Jonathan Santiago.

San Roque

10:00 | Plaza de las Constituciones: VI Carrera Popular San Roque corre contra la violencia de género.

20:00 | Teatro Juan Luis Galiardo: Festival de Música San Roque Suena.

Tarifa

10:00 | Baelo Claudia: Visita guiada (8 € adultos / 4 € menores de 14 años).

11:00 | Los Lances Norte (junto al chiringuito Agua): Actividad infantil Comederos de aves (inscripción del 10 al 14 de noviembre).

Los Barrios

14:00 | Paseo de la Constitución: Mercado del Ibérico, degustación de tagarninas y actuación musical a partir de las 17:00.

19:30 | Sala El Pósito: Basurilla (teatro infantil) de La Sonrisa del Lagarto.

Hotel Montera Plaza: XII Jornadas Micológicas del Estrecho.

Algeciras – Algeciras Fantástika 2025

10:00 | ETS de Ingeniería: Sesión retrospectiva El fantasma de la ópera (Arthur Lubin, 1943).

11:45 | ETS de Ingeniería: Sesión retrospectiva El fantasma de la ópera (Terence Fisher, 1962).

19:00 | Centro de Interpretación Paco de Lucía: I Pregón Flamenco a cargo de Juan Garrido, con la guitarra de Juan Benjumea y el cante de Juanjo de la Orilla y Luis de Mateo (entrada 8 €).

19:00 | Teatro Florida: Gala de clausura.

19:15 | Homenaje al escultor José Orrego Durán (Místico de Honor).

19:30 | Homenaje al actor Manuel Tallafé (Místico de Honor).

19:45 | Entrega de Místicos a los ganadores de los certámenes.

20:30 | Actuación del Estudio de Danza Adagio.

20:45 | Clausura del evento.

21:00 | Proyección del largometraje de clausura con Manuel Tallafé.

Edificio Antiguo Hospital Militar: Casa del terror.

Gibraltar

Gibunco Gibraltar Literary Festival.

Domingo 16 de noviembre

Los Barrios

13:30 | Calle La Plata: Quinta edición de la Tosta barreña de ibéricos (150 metros).

Hotel Montera Plaza: XII Jornadas Micológicas del Estrecho.

San Roque

17:00 | Peña Flamenca: Día del Flamenco con concierto de Macarena de Jerez y recital de Lalo Macías.

Gibraltar