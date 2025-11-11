San Roque Magic Fest convertirá a la ciudad en capital de la magia el próximo enero

San Roque será de nuevo el próximo enero el centro de la mejor magia internacional en su teatro y otros edificios municipales. La delegación de Cultura prepara la cuarta edición de San Roque Magic Fest con un sinfín de actividades con la colaboración de La Chistera del Mago, que encabeza el mago algecireño Aarón Varela, así como la empresa Multimedia.

La concejal de Cultura, Ana Ruiz, ha avanzado que habrá espectáculos tanto en el teatro Juan Luis Galiardo como en distintos edificios municipales de las zonas de Bahía, Valle del Guadiaro y Estación, Taraguilla y Miraflores. Recordó también la responsable de Cultura el éxito obtenido en pasadas ediciones, que espera que se repita en enero próximo, por lo que invitó a asistir a las distintas actividades a las familias de todo el municipio.

En cuanto a la V Escuela de Magia, se desarrollará entre el 12 y el 25 de enero, y están invitados los estudiantes de tercero de Primaria de todos los colegios del municipio. Estos talleres se llevarán a cabo en distintos edificios municipales.

Dos actuaciones en el teatro y también en las barriadas

San Roque Magic Fest tendrá dos actuaciones en el teatro Juan Luis Galiardo. El sábado 17 enero a las 20:00 se ofrecerá la Gala Internacional, en la que actuarán los argentinos Brando Silvana y Joaquín Matas El Gran Carlini; una marioneta en las manos de Luis Manuel, y Magic José.

El domingo 18 a mediodía, el mago Francis Zafrilla protagonizará la Gala de Magia Infantil con el show Confeti, un espectáculo muy divertido pensado para la infancia.

Las entradas a la Gala Internacional del sábado 17 costarán 5 euros, mientras que para la Gala de Magia Infantil el precio será de 3 euros, pudiéndose adquirir tanto en la taquilla del teatro como en la plataforma http://giglon.com.

Además, la magia se desplazará a las barriadas sanroqueñas los días 23, 24 y 25 de enero con tres sesiones de magia, todas a las 17:00 y con entrada gratuita hasta completar el aforo. El viernes 23 se representarán Las aventuras de Aaron Varela en Campamento, en el Edificio Casino Buenavista. El 24 de enero se podrá disfrutar de Las Lolamentadas de Lola Mentos, en el Edificio Renfe de la Estación de San Roque. Y, por último, el domingo 25 de enero en el Edificio Concepción Collado se ofrecerá el espectáculo Cantando bajo la magia, de Luigi Ludus en Pueblo Nuevo de Guadiaro , en el edificio Concepción Collado.