Una ruta familiar en bici al Puente de Hierro, el sábado 22 de noviembre

La Unión Ciclista Los Barrios programa para este sábado, 22 de noviembre, una ruta familiar en bici al Puente de Hierro sobre el río Palmones, en pleno parque natural de Los Alcornocales. El puente ha sido restaurado recientemente y luce en todo su esplendor.

El punto de salida será la Oficina Municipal de Turismo a las 9:30. La ruta tiene una dificultad media, el recorrido son 21 kilómetros y se ofrecerá un desayuno campero gratuito. En la actividad colaboran las delegaciones de Deportes y Medio Ambiente.

La estructura metálica de 42 metros, con su elegante entramado de celosías inspiradas en el estilo de Gustave Eiffel, vuelve a brillar en el corazón de Los Barrios, transformada en una pasarela ciclopeatonal que une historia, naturaleza y futuro sostenible.

La Junta de Andalucía ha culminado la rehabilitación integral de esta joya patrimonial con una inversión de 306.020 euros, cofinanciada con fondos europeos Next Generation. El proyecto no solo ha consolidado su estructura y devuelto el esplendor original a las barandillas y vigas de hierro, sino que ha adaptado el puente para un nuevo propósito: conectar la ruta cicloturista Eurovelo 8 con el Corredor Verde Dos Bahías, dos ejes claves del turismo activo en la provincia de Cádiz.

Para participar, es obligatorio inscribirse en la web de www.losbarriospurocorazon.com. Para más información pueden contactar con la delegación municipal de Turismo en el teléfono 956 58 25 04.

Hierro, historia y paisaje

El Puente de Hierro fue construido a finales del siglo XIX para permitir el paso de vehículos sobre el río Palmones por la antigua carretera CA-2221, que unía Los Barrios con Facinas. Su tipología de vigas de celosía remachadas lo convirtió en un símbolo del progreso técnico de su tiempo, una época en la que la ingeniería miraba a París y soñaba con el acero.

La reciente actuación de restauración ha respetado tanto la estructura original como la estética industrial que lo caracteriza. Las piezas metálicas han sido limpiadas y tratadas contra la corrosión, se han restaurado las barandillas y remates originales, y el tablero ha sido revestido con hormigón impreso de textura de madera, una solución que combina resistencia, estética y armonía con el entorno natural.

Hoy, el puente se abre como una puerta entre el Parque Natural de Los Alcornocales y los caminos del Corredor Verde Dos Bahías, a los pies del sendero del arroyo del San Carlos del Tiradero. Por sus nuevas pasarelas no cruzarán ya coches ni carretas, sino ciclistas, senderistas y viajeros que recorrerán los paisajes del Campo de Gibraltar bajo el rumor del río y el brillo de las celosías.