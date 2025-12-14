Así es la ruta de Los Barrios que conquista a los senderistas: casas-cueva, tumbas y aguas medicinales

En esta época del año, la comarca del Campo de Gibraltar regala maravillosas estampas naturales. Un forma de disfrutar sólo o con los tuyos de ella puede ser realizar un sendero como este que te presentamos que enamora a sus caminantes: El Palancar, en Los Barrios. Así que toma nota de lo que podrás encontrar en el camino.

Para llegar al punto de partida de esta ruta es necesario llegar a la autovía Jerez-Los Barrios A-381 y tomar la desviación 70. Una vez en la vía de servicio debes tomar la dirección Los Barrios. Tras atravesar un túnel, se inicia el sendero circular que se prolonga a lo largo de 2,8 kilómetros de dificultad media.

El inicio de la ruta cuenta con paneles informativos. Aunque atraviesa monte público y es apto para toda la familia, es conveniente realizarlo los días en los cuales no se permite la caza con el fin de evitar que os impidan el paso. Este recorrido pasa junto a una tumba antropomorfa y una fuente de aguas ferruginosas que, según la creencia popular, quitaba la anemia.

Los alicientes de este sendero son muchos y de lo más variados. A mitad de la caminata conviene no perderse la parada en el Mirador del Palancar, donde tomar aire mientras quedas embelesado con las impresionantes panorámicas del Embalse de Charco Redondo y la Sierra de Montecoche.

Sendero El Palancar, en el Parque de los Alcornocales, Los Barrios.

El sendero asciende hasta un pinar de repoblación donde se encuentra instalado una reserva natural de borricos andaluces, animales considerados fundamentales para la supervivencia en el monte hasta hace sólo unos años. El rico matorral mediterráneo acompaña hasta unas casas cueva, habitadas hasta principios de los 70. Una fuente con agua anaranjada y nueve tumbas antropomorfas talladas en la roca de arenisca dan la biencenida.y una fuente de aguas ferruginosas que, según la creencia popular, quitaba la anemia.

Otro de sus muchos alicientes son las anteriormente mencionadas casas cueva. Estos refugios excavados por el viento y la lluvia han albergado a pobladores que aprovechaban el medio natural como recurso. Varias familias habitaron estas casas cueva hasta hace pocas décadas, de forma aislada. En este camino también se encuentran colonias de unas plantas carnívoras endémicas llamadas “atrapamoscas”.

En cualquier caso, si todavía tenemos ganas de más, cabe recordar que esta ruta conecta fácilmente con dos senderos cercanos: el del Arroyo de Valdeinfierno y el de la Montera del Torero.