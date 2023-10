Este es el restaurante al que no falta Malú cuando visita Algeciras

El Rinconcillo siempre ha sido el refugio de Malú en Algeciras. La artista madrileña, sobrina de Paco de Lucía, frecuenta este barrio desde bien pequeña, convirtiéndose ahora en "su lugar" al sur de España. Hasta aquí viaja cada vez que puede para visitar a su familia, pero también para disfrutar de la buena gastronomía en uno de los restaurantes de referencia de la zona, Los Pulpos.

Situado a pie de playa, justo a un paso de la arena de El Rinconcillo, se encuentra este restaurante que abrió sus puertas en 1973. En un primer momento, los regentes del negocio no fueron la familia García Carmona, quienes se hicieron con el establecimiento en 1985 y continúan con él actualmente.

Los Pulpos tiene la esencia de un chiringuito de playa típico, aunque está construido en piedra. A su espalda se encuentra un amplio aparcamiento que suele estar abarrotado en verano, al igual que el propio restaurante, pues es uno de los más conocidos de la ciudad.

El bar está compuesto por un amplio salón interior, una barra y una terraza. Uno de sus atractivos, como no podía ser de otra forma después de lucir dicho nombre, son los platos de pulpo, preparados de distintas formas, aunque no hay que olvidar los espetos, que no solo los elaboran de sardina, también de voraces (un pescado típico del Campo de Gibraltar) o de lubinas.

En el local, regentado por David García Carmona, segunda generación de la familia, y su esposa Trini Ferrón, está especializado en pescado frito y mariscos que pueden degustarse en raciones y medias raciones.

Malú suele acudir hasta este punto de Algeciras, dejándose ver en varias ocasiones fotografiada con sus dueños y junto a su familia, incluso acudió con Albert Rivera antes de cortar su relación.