La Residencia Puerto Tarifa, reconocida como Mejor Hotel Ecológico en los Premios a la Excelencia Turística 2025

La Residencia Puerto Tarifa ha sido distinguida con el Premio al Mejor Hotel Ecológico en Gestión Sostenible en la edición 2025 de los Premios a las Mejores Marcas de Hostelería y Turismo, organizados por los Premios a la Excelencia Turística. El establecimiento tarifeño ha superado el filtro del comité organizador, lo que lo sitúa entre las marcas de referencia del sector turístico y hostelero a nivel nacional.

El galardón ha sido entregado durante la gala oficial celebrada este jueves en el Auditorio del Museo Picasso de Málaga, donde La Residencia Puerto Tarifa competía además por sumar puntuación de cara al Ranking Nacional de los Premios a la Excelencia Turística.

La organización ha destacado que este reconocimiento constituye una “oportunidad única” para los premiados, ya que pone en valor el desempeño y la apuesta por la sostenibilidad en la gestión hotelera, aspectos cada vez más relevantes en la industria del turismo.

Un concepto exclusivo frente al Estrecho

La Residencia Puerto Tarifa forma parte del proyecto La Residencia Tarifa, compuesto por dos establecimientos únicos situados frente al Estrecho de Gibraltar y diseñados para quienes buscan lujo, confort y un trato personalizado.

El complejo integra un hotel de cuatro estrellas, con 50 habitaciones y 5 suites, un spa exclusivo, restaurante y diversos servicios premium, junto a 16 apartamentos turísticos ubicados en una antigua residencia militar reformada, que combinan modernidad y vistas privilegiadas al litoral tarifeño.

Con esta distinción, La Residencia Puerto Tarifa refuerza su posicionamiento como uno de los alojamientos más comprometidos con la sostenibilidad en Andalucía y en el panorama turístico nacional.