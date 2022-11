Los famosos arroces de la Venta Los Cortijillos vuelven a triunfar tras su reapertura

Tras el anuncio de su reapertura y la inauguración el día 1 de noviembre, con un lleno total, según afirman en el portal Cosas de comé, el plato estrella de la Venta Los Cortijillos de Los Barrios sigue siendo el arroz.

"El sitio ha sido completamente remozado, pero mantiene su estética de mesón con la chimenea presidiendo el comedor principal en el que caben 60 personas", dicen en el portal.

Uno de los cambios destacados se encuentra en la barra, puesto que ahora está presidida por un amplio expositor de tapas de dos plantas que combina aperitivos fríos con un apartado dedicado a los mariscos y pescados del día.

José Santos, dueño del negocio, forma parte de la tercera generación de la familia a cargo del restaurante y señala que ha reabierto el establecimiento "porque es algo de la familia y me hacía ilusión", tras cerrarlo al enfermar y coincidir con la pandemia. "Me te tomado un tiempo, he arreglado todo, hemos mejorado las instalaciones y ya, con todo como yo quería, hemos reabierto".

Oferta gastronómica

En esta nueva etapa, la carta se ha ampliado, aunque es única tanto para servir en barra como en el comedor. Se come a base de platos y raciones, aunque en algunos platos hay opción de tapa o media ración.

Los famosos arroces de la Venta Los Cortijillos siguen siendo las estrellas de la casa, sirviéndose en paellas para un mínimo de dos personas. Además, también hay platos de caza como la perdiz o el venado y han reforzado las carnes con una variada oferta de vacuno, cerdo ibérico y cordero.

Los pescados y los postres tampoco faltan en la amplia variedad gastronómica del local, llegando a tener media docena de tartas de diferentes sabores.

Por otro lado, los días laborables tienen menú del día y admiten reservas.