Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: 9 de agosto

Este sábado 9 de agosto, el Campo de Gibraltar despliega una de sus jornadas más completas del verano. Desde la historia milenaria de Baelo Claudia en Tarifa hasta los ritmos urbanos de San Roque, pasando por el jazz en los jardines de La Línea, el flamenco más puro en Castellar y las fiestas en la costa, la comarca ofrece planes para todos los públicos y estilos. Arte, música, deporte y cultura se reparten por sus municipios en una jornada intensa y para recordar.

San Roque

San Roque mantiene su pulso deportivo con dos grandes citas que siguen su curso: el XXVI Torneo de Pádel en el Puerto de Sotogrande y la XXVI Copa Sotogrande de Catamaranes, que además celebra el XI Memorial Antonio Muñoz Cabrero. Un día más, las aguas y pistas del enclave náutico más exclusivo del sur acogen competición, ambiente veraniego y visitantes que no quieren perderse la acción.

A las 22:30, la plaza de las Constituciones se convierte en epicentro del Día Internacional de la Juventud, con un cartel vibrante que incluye a Ballesteros, Sofi MLow, Bloomz, Jorge del Hierro y varios DJs. Una noche joven y urbana, con música en directo para mover el cuerpo y celebrar el verano.

A la misma hora, en el núcleo de Puente Mayorga, la Alameda San Pedro acoge una fiesta ibicenca con la actuación de KM90 y DJ Michael Thin, invitando a vecinos y visitantes a vestirse de blanco y disfrutar del ambiente chill out bajo la luna.

Tarifa

En Tarifa, la mañana comienza con un viaje al pasado. A las 11:00, el conjunto arqueológico de Baelo Claudia ofrece su visita guiada de verano, una oportunidad para conocer los secretos de esta antigua ciudad romana frente al mar. Un recorrido por sus calles, templos y el imponente teatro, que requiere reserva previa en visitasbaelo2025@gmail.com. Ideal para quienes deseen mezclar cultura e historia en un entorno único del Estrecho.

La Línea

La cultura toma protagonismo en La Línea a partir de las 21:00, con una velada doble en el Museo Cruz Herrera. Primero, la actuación de la soprano Carolina Andrada, que pondrá voz a grandes arias de la lírica, y, a continuación, la inauguración de la exposición del artista Jorge Andrada, que mostrará su obra más reciente en este emblemático espacio cultural.

A las 22:00, los Jardines Saccone acogen una noche de jazz con entrada libre, a cargo del grupo “Javier Ortí 7tet - Revelación”, formación gaditana que destaca por su elegancia, improvisación y calidad técnica. Una cita perfecta para disfrutar al aire libre de una música que evoca sofisticación y emoción.

A la misma hora, el Parque Princesa Sofía volverá a brillar con una guía teatralizada centrada en Alfonso XI, el Justiciero, con pase doble a las 23:00 y a medianoche.

Algeciras

Algeciras no se queda atrás y propone una noche para el recuerdo. A las 22:00, la Plaza de Toros acoge una nueva sesión del Cabaret Festival, esta vez con el espectáculo Aura Tour 2025 del artista Maka, que fusiona flamenco, rap y pop urbano con letras cargadas de emoción.

Al mismo tiempo, el restaurante Limbo organiza una nueva edición de sus Sábados Flamencos, con Antonio Martín al toque, Rocío Alcalá al cante, Mario de los Santos al baile y Felipe de Algeciras a las palmas. Cena y espectáculo por 25 euros en un ambiente íntimo y andaluz que requiere reserva previa.

Los Barrios

La noche en Los Barrios se vive por partida doble. A las 22:00, en el Paseo de la Constitución, el protagonismo es para el Loco Bingo, una propuesta lúdica y familiar donde el azar se mezcla con la música y la diversión veraniega.

A las 22:30, en la Plaza del Mar de Palmones, se celebrará la actuación de la academia Rubén Cárdenas, donde el talento joven y la danza se darán cita bajo las estrellas. Una muestra del compromiso cultural del municipio con sus artistas locales.

Castellar

A las 22:30, el municipio de Castellar celebra su emblemático XXXII Festival Flamenco “Luna Llena”, una cita con el cante y el duende que reúne a artistas de renombre en una noche cargada de tradición y sentimiento.

Gibraltar

Por su parte, Gibraltar mantiene viva su programación estival con el evento Summer Nights Expansion en Ocean Village, donde un sábado más se combina música en vivo, actividades familiares y gastronomía en un entorno moderno frente al puerto deportivo.