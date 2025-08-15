Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: sábado 16 de agosto

El sábado 16 de agosto llega cargado de energía al Campo de Gibraltar. Desde la mañana, la agenda ofrece planes tan curiosos como una carrera de barcos de cartón en Gibraltar, visitas guiadas por la historia de Baelo Claudia o ferias que se prolongarán hasta la madrugada con música y fiesta.

Tarifa

A las 11:00, el conjunto arqueológico de Baelo Claudia ofrece su visita guiada de verano (con reserva previa en visitasbaelo2025@gmail.com), una oportunidad de descubrir el legado romano a orillas del Estrecho.

El Recinto Ferial de Tarifa continúa con el Festival Mundial de Food Trucks, que a las 19:45 comienza con la música de DJ Flamen, sigue a las 20:30 con un pasacalles mágico infantil, a las 21:00 con un fiestón de los 80 y culmina a las 22:30 con un tributo a Héroes del Silencio.

Durante toda la jornada, el Pabellón de la Raqueta acoge el III Torneo Benéfico de Pádel a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

Jimena

La diversión empieza en Jimena a las 12:30 en la calle Sevilla con un tobogán gigante y una paella popular en la plaza de la Constitución.

Por la noche, a las 21:00, se celebra la merienda-cena de mayores en la misma plaza, seguida a las 22:30 por la actuación de El Tumbao. La madrugada promete ritmo con la sesión de DJ Alba Dreid a las 02:00 y, a partir de las 03:00, con la fiesta joven temática de Buitreo.

San Roque

A las 14:00, la Feria Real de San Roque celebra un almuerzo para mujeres de la asociación Carmen Brú, un momento de convivencia entre vecinas.

La tarde, a las 19:00, se viste de luces en la plaza para la corrida de toros, una de las citas más emblemáticas de la feria sanroqueña.

Algeciras

A las 20:00, los Boxes de Alcultura en Algeciras se llenan de improvisación y rimas con la competición de freestyle rap organizada por Underdogwrld.

La noche continúa a las 22:00 en el Club Deportivo Náutico Saladillo con una fiesta ibicenca al borde del mar.

A las 23:30 el Botanic acoge una noche de pop rock internacional con la banda Up to Eleven, con entrada libre hasta completar aforo.

Los Barrios

El Polideportivo San Rafael en Los Barrios da inicio a las 21:00 a la fiesta de los colores, donde música y animación se mezclan con polvo de colores en un ambiente festivo.

A las 22:00, la Plaza del Mar de Palmones propone un plan diferente con el Loco Bingo, mientras que la Plaza San Juan de Los Cortijillos ofrece un musical infantil.

Gibraltar

La jornada en Gibraltar arranca a las 10:00 en Ocean Village con la Charity Cardboard Boat Race, una carrera benéfica en la que las embarcaciones, hechas íntegramente de cartón, surcan el agua en un ambiente desenfadado y solidario.

Más tarde, a las 18:00, el Muga Sports Complex del Victoria Stadium acoge la fiesta temática We love the 90s, una inmersión musical y estética en una década inolvidable.