Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: miércoles 13 de agosto

Un momento de la cabalgata de la Feria de San Roque en 2024.

Este miércoles 13 de agosto, el Campo de Gibraltar ofrece un cóctel de creatividad, pensamiento crítico, arte, diversión y fiesta popular, demostrando que el verano aquí se vive a todas horas y para todos los gustos.

Los Barrios

En la Biblioteca Pública Municipal de Los Barrios se repite, a las 11:30, el exitoso taller de títeres con cucharas de palo. Una actividad perfecta para niños y familias, en la que la imaginación se mezcla con la destreza manual para crear personajes únicos y divertidos.

Algeciras

La jornada cultural en Algeciras arranca en el Paseo Marítimo de Getares a las 19:00 con “Todos los cuerpos son de verano”, una actividad comunitaria con música, intervenciones artísticas y debates abiertos sobre la presión estética, especialmente la que afecta a las mujeres. Una cita que invita a disfrutar, compartir y reflexionar.

A las 21:30, los Boxes de Alcultura acogen la exposición fotográfica y presentación del fotolibro “Miénteme, dime que me quieres”, de la artista Natalia Leiva, donde la imagen y la narrativa se unen para transmitir emociones y contar historias visuales.

La noche se cierra en la playa de Getares, donde a las 22:00 se proyectará Kung Fu Panda 4 dentro del ciclo de cine de verano. Una oportunidad para disfrutar de una película familiar al aire libre, con la brisa marina como compañera.

San Roque

En la Feria Real de San Roque, la magia comienza a las 21:30 con la cabalgata que partirá desde la Avenida Carlos Pacheco. Carrozas, música y animación llenarán las calles, marcando el inicio oficial de las celebraciones.