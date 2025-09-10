Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: miércoles 10 de septiembre

El miércoles 10 de septiembre llega con un marcado carácter cultural y social al Campo de Gibraltar. Tarifa dedica la jornada a la mujer, con almuerzos, reconocimientos y actividades ecuestres en la playa, mientras en La Línea se abre un espacio para el conocimiento histórico con una conferencia sobre arqueología y el patrimonio de la comarca.

La Línea

El salón de actos de la Unión Cultural Deportiva Linense acoge a las 19:00 una conferencia-taller impartida por el profesor Salvador Bravo, bajo el título "La cerámica en Arqueología / Introducción a la visita del museo y murallas de Algeciras".

La cita pretende acercar al público la importancia de la cerámica como fuente de conocimiento histórico, así como despertar el interés por el patrimonio arqueológico de la zona, en especial el de Algeciras.

Tarifa

La feria tarifeña dedica este día a rendir homenaje a la mujer con diferentes actividades.

La jornada comienza con almuerzos solidarios a las 14:00 en las casetas Amigos del Caballo y El Levantichón, encuentros que buscan unir convivencia y solidaridad en un ambiente festivo.

A las 17:00, la Caseta Peña Taurina Manuel Escribano será escenario de la entrega de un reconocimiento a la mujer en la feria, un acto que destaca la relevancia y el papel femenino en la vida social y cultural de la localidad.

El día también incluye actividades al aire libre: a las 18:00, la Playa del Humero se llenará de ambiente con la tradicional carrera de cintas infantiles, organizada por la Asociación “Amigos del Caballo”. Una propuesta que une tradición, diversión y la participación de los más pequeños en el marco festivo de la feria.