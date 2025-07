Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: domingo 27 de julio

El Campo de Gibraltar sigue latiendo. Tras el ajetreado sábado, este domingo 27 de julio llega con una propuesta igual de atractiva para quienes buscan despedir la semana con buen sabor de boca. Música en directo, baile, humor y cultura se reparten entre distintos puntos de la comarca, con planes para todos los públicos al caer la tarde.

Los Barrios

Último día del IV Festival de Foodtrucks, así que si aún no has venido —o quieres repetir— no puedes faltar a esta cita en Los Barrios. A partir de las 20:00, el mítico show de los payasos de la tele llenará el recinto de carcajadas, ideal para los más pequeños (y también para los nostálgicos).

Termina el IX Maratón de Fútbol Sala en el polideportivo San Rafael, y con él, la entrega de premios. ¡Suerte a todos los participantes!

Y a las 21:15, llega uno de los momentos más esperados del día: un tributo a Camela para cantar a coro clásicos como Cuando zarpa el amor o Sueños inalcanzables, en una noche donde la música y el recuerdo van de la mano.

A las 22:30, el Paseo Marítimo de Palmones se llena de emociones con un tributo a Manuel Carrasco. Una noche ideal para cantar a viva voz esas letras que hablan de amor, fuerza y vida, con el mar como telón de fondo. Un final perfecto para un fin de semana lleno de color y música en la comarca.

La Línea

La costa linense se convierte en un punto de encuentro para los amantes de la música. A las 18:00, como cada domingo, regresa Jam Alcaidesa, una sesión abierta donde músicos de todos los niveles pueden unirse y tocar juntos.

Y a las 20:30, el escenario de Dblanco acoge una nueva parada del Senda Festival, con la actuación de Radio Petrarca, un grupo que promete cerrar el día con ritmos frescos y letras cuidadas frente al mar.

Algeciras

El Club Getares en Algeciras celebra el final de la XII edición de Sirimusa Flamenco Tours con una muestra del alumnado que ha participado en esta edición. Desde las 20:30, se podrá disfrutar de actuaciones en directo, una entrega de diplomas y becas, y un artista invitado que pondrá el broche de oro. Una oportunidad perfecta para apoyar el talento local y compartir la pasión por el flamenco.

Tarifa

A las 20:00, el OZU Bar vuelve a convertirse en el epicentro del baile en Tarifa con sus ya tradicionales tardes de SBK. Salsa, bachata y kizomba se dan cita una vez más en un ambiente relajado, perfecto para dejarse llevar por el ritmo, mover el cuerpo y compartir sonrisas junto al mar.