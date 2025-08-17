Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: domingo 17 de agosto

El domingo 17 de agosto llega al Campo de Gibraltar con propuestas que invitan tanto a descubrir la historia milenaria de Tarifa como a disfrutar de la artesanía, la música y la gastronomía local. Las ferias de la comarca viven sus últimas horas con actuaciones, convivencias y espectáculos que pondrán el broche final a varios días de fiesta.

Tarifa

A las 11:00, el conjunto arqueológico de Baelo Claudia en Tarifa ofrece una nueva visita guiada de verano (previa reserva en visitasbaelo2025@gmail.com), para adentrarse en la vida y la arquitectura de esta antigua ciudad romana junto al mar.

Por la tarde, el Recinto Ferial acoge a las 20:30 el Festival Mundial de Food Trucks, que en esta jornada incluye el Show de los Payasos de la Tele, seguido a las 21:30 por un tributo a Mecano, una cita para los amantes del pop español.

Durante todo el día, el Pabellón de la Raqueta continúa con el III Torneo Benéfico de Pádel en beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

Los Barrios

El mercado artesanal de Palmones (Los Barrios) ofrece durante toda la jornada la oportunidad de adquirir productos locales y piezas únicas elaboradas por artesanos de la zona, en un entorno marinero ideal para pasear y disfrutar del ambiente.

San Roque

A las 13:00, la Feria Real de San Roque celebra el Domingo Rociero, acompañado de la Ruta del Tapeo, una ocasión perfecta para degustar la gastronomía sanroqueña entre amigos y familiares.

El cierre llegará a las 23:00 con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo, despidiendo la feria por todo lo alto.

Jimena

La Piscina Municipal acoge a las 17:00 el concurso de natación de la Feria de Agosto de Jimena, con inscripciones abiertas desde las 16:00.

La noche se traslada a la plaza de la Constitución, donde a las 21:30 se celebra la cena-convivencia, seguida a las 23:00 por la actuación de Long Play.

A la 01:00, la traca de feria reunirá a las delegaciones para despedir oficialmente las fiestas, dando paso a la música de fin de fiesta con DJ Andy hasta bien entrada la madrugada.