Este pueblo de Cádiz ha colocado una señal en las zonas escolares que se ha hecho viral

Parece que no hay un rincón al que no haya llegado el nuevo lema que acompaña a las señales de tráfico cercanas a los colegios de La Línea. El mensaje en cuestión se ha hecho viral, ha aparecido en diversos programas de televisión de cadenas nacionales y ha llenado las redes sociales.

Tras colocarse en las calles aledañas a centros escolares unas señales que indicaban la zona de parada, para bajada y recogida de pequeños a la hora punta, con un mensaje en inglés que decía kiss and go, que podría traducirse como "parada para beso", una parte de la población linense se quejó por haber utilizado el inglés para la señalética, y el Ayuntamiento ha reaccionado y realizado un cambio que no ha dejado a nadie indiferente.

En la nueva señalética puede leerse un nuevo lema que dice: Besito y a juí, para indicar que el tiempo de parada en esas zonas es el justo para despedirse de los pequeños que van o vienen del cole, y es que es frecuente que en las zonas cercanas a centros escolares se produzcan embotellamientos.

Una madre se despide de su peque cerca de la puerta de un colegio de La Línea / Vanessa Pérez

Con esta nueva norma, los conductores tienen permitido estacionar un máximo de un minuto en horarios clave (de 8:45 a 9:15 y de 13:45 a 14:15 en días lectivos) para que los escolares puedan bajarse o subirse rápidamente a los vehículos. Todo ello está indicado con señales verticales que incorporan el nuevo nombre, Besito y a juí, un guiño que ha sido bien recibido por muchos ciudadanos por su carácter cercano y arraigado en el habla popular.

demás del cambio de nombre, el proyecto incluye modificaciones en la circulación de las calles colindantes para mejorar la fluidez del tráfico. Se han implantado sentidos únicos en varias vías y se ha diseñado una gran rotonda que conectará las calles Jardines, Pinzones, Menéndez Pelayo y la avenida María Auxiliadora. Según el Ayuntamiento, esta reordenación no solo busca mejorar la movilidad, sino también recuperar espacio público, con la creación de nuevas plazas de aparcamiento.