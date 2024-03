San Roque se llena de teatro en el mes de abril. Conoce toda la programación

El viernes 12 de abril a las 20:00 comienza el festival con un grupo de teatro adolescente, que pondrá en escena la obra “La abuela Sol y las 13 rosas”, escrita por Maxi de Diego.

La abuela Sol y las Trece Rosas es una obra de teatro juvenil destinada a ser representada por alumnas y alumnos, y contribuir así a mantener viva la memoria de las Trece Rosas, trece jóvenes republicanas fusiladas al acabar la guerra civil española, sin juicio ni defensa, cuyo recuerdo simboliza el horror y la injusticia que impera en todas las dictaduras y en todas las guerras. El autor, Maxi de Diego, doctor en didáctica de la escritura teatral, plantea la obra como una lección de historia reciente, en la que utiliza fuentes orales, cuyo relato interpela a las y los jóvenes de hoy sobre su capacidad de compromiso con un mundo más justo y más humano.

El sábado 13 será el turno del Grupo de Teatro de la Escuela Municipal de Secadero y el proyecto Asociación de Mujeres Plaza la Bomba de San Enrique, que interpretarán a las 20:00 “Diálogos” de los Hermanos Álvarez Quintero.

Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, hermanos y sevillanos, son los mejores representantes del teatro costumbrista andaluz. Firmaron sus obras conjuntamente con el apellido familiar. Es característica de sus obras la sana alegría de sus tipos y el ambiente “rosa” de la vida. Sus virtudes son la defensa de la bondad y la ternura como valores supremos. Su teatro, si no es hondo, es simpático. Escribieron más de doscientas comedias, sainetes y zarzuelas, sobre temas andaluces y argumentos repetidos. La puesta en escena de estas obras es muy sencilla; contienen poca reflexión, pero el ingenio abunda; el lenguaje es vivo y ágil como lo demuestran sus diálogos; sus pretensiones son menores, pues es un teatro popular, pintoresco y voluntariamente ligero y nada problemático.

El domingo 14 de abril, el grupo de teatro Benjamín e Infantil del Taller Municipal de Artes Escénicas, que imparte Nadia Zumelaga, interpretan en el Teatro Juan Luis Galiardo a las 12:00 la obra “Aventuras en Nunca Jamás”.

La siguiente semana el teatro acoge la representación de “La Movida, el Musical. Porque lo retro está de moda”, un musical interpretado por la Coral Portus Albus de la Sociedad Algecireña de Fomento con la dirección de José Antonio Sánchez. El musical dará comienzo el 20 de abril a las 20:30 y ya se pueden adquirir las entradas pinchando en este enlace al precio de 10 euros o 12 euros en taquilla.

En esta obra el elenco se toma la licencia de robarle el coche a Marty McFly para poder viajar en el tiempo. Y no, no estamos hablando de viajar al futuro. Hablamos de viajar a la época dorada y rebelde, donde lo único que importaba era un buen cardado y disfrutar de una buena Movida al ritmo de: Abba, Queen, Mecano o incluso la mismísima Alaska… La Coral Polifónica “Portus Albus” de la Sociedad Algecireña de Fomento, tiene el honor de presentar su musical donde hacer disfrutar al público será el plato principal. Os abrimos las puertas de nuestro bar para que, entre copas y buena música, conozcáis la historia de nuestros protagonistas que os harán bailar al ritmo de los mejores éxitos.

La última de las actuaciones será el domingo 21 de abril, con la puesta en escena de la obra “No me toques el cuento”, a las 20:00 a un precio de 5 euros la entrada.

La obra está dirigida por Olivia Lara, con la ayuda de Isabel Morán, ambas actrices de la obra junto a Carmen Calle y a Masi Rodríguez. Las locuciones serán de Juanma y Olivia Lara. Todos conocemos a las princesas Disney. Siempre bellas, alegres, bondadosas. Y, por supuesto… Todas saben cantar. Pero, ¿Conocemos la vida de esas princesas? ¿Sabemos lo que supuso para ellas su propio cuento de hadas? ¿Qué fue de ellas? El otro lado del “y vivieron felices y comieron perdices”. "No me toques el cuento" nos muestra cómo cuatro princesas se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento. Eso que no se cuenta porque, al fin y al cabo, no es tan bonito como dicen...

Sin duda San Roque ha hecho una apuesta por las artes escénicas, un regalo para la población, ya que el teatro es vida. Si te gusta la dramaturgia aprovecha la oportunidad y disfruta de estas obras tan diversas protagonizadas por personas de la comarca del Campo de Gibraltar.