Godzilla y King Kong se pelean por todo el mundo, también en Gibraltar

Acaba de estrenarse "Godzilla y Kong: El nuevo imperio", película en la que los dos gigantes hacen del planeta Tierra su campo de batalla y luchan en diferentes ciudades de todo el mundo. A su paso arrasan con algunos rincones de Cádiz y también de la ciudad de Gibraltar, además de Egipto, Roma o el Polo Norte, y es que no hay rincón que se les escape a estos dos pesos pesados. Desde que se enfadaran por primera vez al encontrarse en la cinta japonesa "King Kong vs. Godzilla", en el año 1962, estos dos monstruos no han conseguido llevarse bien.

King Kong apareció en las pantallas hace 90 años y desde entonces se ha convertido en un icono del cine. Godzilla es un poco más joven, debutó en el cine en 1954 y es también uno de los monstruos más famosos de la gran pantalla. Estos dos titanes han vuelto a luchar en una película de Warner Bros que se estrenó ayer en todos los cines, y que está dirigida por Adam Windgard.

En el trailler se deja ver el clima que reina en toda la película, que mezcla entretenimiento con acción para toda la familia, ya que a pesar de las persecuciones y las escenas violentas, nadie muere.

La película puede verse en los cines Yelmo Puerta Europa de Algeciras y en Odeon Multicines Bahía Plaza de Palmones. ¿Qué destrozos habrán hecho en Gibraltar estos dos monstruos imbatibles? Afortunadamente lo que aparece en la pantalla es solo una historia de ciencia ficción y no hay de qué preocuparse. El Peñón y la Tacita de Plata siguen en su sitio en el mundo real, y todavía no sabemos quién ha ganado en la película. Tú con quién vas, ¿con Godzilla o con King Kong?