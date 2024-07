¿Sabes cuántas personas caben en un crucero? En Gibraltar atracó uno de los más grandes del mundo

Hace unos días el gran crucero AIDAcosma atracó durante una jornada en Gibraltar. La espectacular nave causó mucha expectación, ya que se trata de uno de los cruceros más grandes del mundo. Este barco navega desde 2022 y forma parte de una nueva generación de buques de crucero híbridos que utilizan como combustible tanto gas natural licuado (GNL) como fueloil tradicional. De sus escotillas desembarcaron más de 6.000 personas desde las 7:00 hasta las 22:00, un día completo para conocer la Roca y el encanto de esta ciudad británica del Campo de Gibraltar.

Algunos de los cruceros más grandes del mundo son: el Harmony of the Seas, con capacidad para 6.400 pasajeros, el Symphony of the Seas, con 6680 y en primer lugar el Wonder of the Seas, con capacidad para 6988 turistas en sus camarotes y espacios de ocio. El AIDAcosma es un poco más pequeño, ya que puede alojar a un total 6858, sin llegar a arrebatarle el primer puesto al Wonder of the Seas.

En España hay unas 100 ciudades que tienen entre 6.000 y 7.000 habitantes, por lo que uno de estos cruceros podría albergar a una ciudad al completo o varios pueblos. Dos pueblos como Castellar de la Frontera cabrian en las instalaciones del AIDAcosma, ya que el pueblo del Campo de Gibraltar cuenta con algo más de 3.000 habitantes.

Los cruceros, tal como los conocemos hoy, tienen sus raíces en el siglo XIX, aunque los viajes en barco con fines recreativos y turísticos comenzaron mucho antes. En 1840 el SS Great Britain, diseñado por Isambard Kingdom Brunel, fue el primer barco en utilizar una hélice y fue considerado uno de los primeros transatlánticos modernos; aunque no fue hasta cuatro años después cuando La Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (P&O) lanzó su primer crucero dedicado al ocio, navegando desde Southampton a Alejandría.

Todos conocemos la trágica historia del Titanic, un transatlántico que partió en 1912 para nunca volver. Este era el barco más grande de su tiempo, y en comparación con los buques actuales, tenía bastante menos envergadura, ya que medía 250 metros de eslora en contraposición a los más de 300 que tienen actualmente estos grandes cruceros. Podía transportar a 2.500 pasajeros y 900 personas de tripulación, mientras que los cruceros más grandes de la actualidad llegan a transportar a unas 10.000 personas, casi 7.000 de ellas pasajeros. Solo un año después se creó un barco considerablemente más grande que este titán que no consiguió surcar los mares por mucho tiempo.