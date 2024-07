Luis Fonsi actuará en el Sotogrande Music Festival de San Roque

El artista puertorriqueño Luis Fonsi visitará el Campo de Gibraltar el próximo 9 de agosto. En esta ocasión el artista regalará a su público canciones de toda su carrera musical, ya que celebra 25 años sobre los escenarios. El cantante, compositor y bailarín lleva más de media vida generando éxitos musicales que traspasan fronteras.

La cita será en San Roque, en el Santa María Polo Club de Sotogrande, dentro del Sotogrande Music Festival, un encuentro que está trayendo a grandes artistas a la comarca.

Según han compartido en sus redes sociales: "Será un concierto histórico, un homenaje repleto de sorpresas donde Luis Fonsi repasará esas dos décadas y media en la música, por eso ¡No te lo puedes perder!"

El "25 años tour" de Luis Fonsi comenzará a las 22:00. Las entradas tienen un precio de 45 euros. No te quedes sin la tuya y hazte con ellas pinchando aquí para disfrutar de un gran evento irrepetible gracias a la profesionalidad de este artista único.

Luis Fonsi

Luis Fonsi es un cantante, compositor y bailarín puertorriqueño conocido por una carrera llena de grandes éxtios. ¿Quién no recuerda la canción que se hico popular en todo el mundo "Despacito"? ¿Quién no ha entonado alguna ver "Yo no me doy por vencido"? Lleva activo en la escena de la música pop latina un cuarto de siglo y ha lanzado numerosos álbumes y sencillos que han tenido éxito comercial. La música de Fonsi a menudo combina el pop con elementos de ritmos latinos y caribeños, lo que lo convierte en una figura destacada en el género conocido como pop latino.