Un paseo de otoño por el Castillo de Castellar: historia, naturaleza y encanto entre sus murallas

El aire fresco del otoño envuelve el Castillo de Castellar realzando su misterio. En lo alto de una colina, dominando los ríos Guadarranque y Hozgarganta, esta villa-fortaleza del siglo XIII se alza como un vigía del tiempo, testigo de batallas, de nobleza y de vida rural.

Castellar de la Frontera, en el corazón del Campo de Gibraltar, es hoy uno de Los Pueblos Más Bonitos de España, título que hace justicia a su peculiar fusión entre historia y naturaleza. En el núcleo conocido como Castellar Viejo, el visitante accede por una puerta en recodo bajo un arco de herradura, tras cruzar las antiguas barbacanas perforadas con saeteras. Es el primer paso hacia un viaje al pasado.

Dentro de sus murallas, las calles estrechas y empedradas serpentean entre casas encaladas adornadas con macetas. Fue aquí donde los Condes de Castellar establecieron su residencia, en un alcázar que aún conserva la majestuosa torre del Homenaje.

El castillo, declarado Bien de Interés Cultural en 1949 y restaurado parcialmente en 1979, conserva en excelente estado buena parte de su recinto amurallado, con torres cuadradas y circulares, almenas y miradores desde los que se divisan el embalse del Guadarranque, los montes de Los Alcornocales y, en los días despejados, la silueta de Gibraltar y el estrecho.

Para quienes deseen prologar la experiencia, el castillo alberga un hotel dentro de sus murallas. Dormir entre sus piedras centenarias es una forma única de sentir la historia, cuando la noche cae sobre el cerro y el silencio solo se rompe con el murmullo del viento entre los alcornoques.

En otoño, los rincones de la comarca se convierten en un refugio perfecto para quienes buscan belleza, tranquilidad y conexión con el pasado y la naturaleza.