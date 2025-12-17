Paddle surf solidario en Algeciras con la VI Gran Remada de Barrio Vivo y Kite Campo de Gibraltar

La playa de El Rinconcillo, en Algeciras, acogerá este próximo sábado, día 20 de diciembre, la Gran Remada que organiza anualmente la coordinadora contra la droga Barrio Vivo en colaboración con el club KCG Kite Campo de Gibraltar, entidad que preside Fonsy Delgado. En esta ocasión se trata de la VI edición de una actividad que como viene siendo ya tradicional en estas fechas próximas a la Navidad une a ambas entidades con un fin social que es el de recoger juguetes que serán entregados a niños de la zona sur de Algeciras.

La zona de Los Pulpos será el punto de encuentro desde donde, una vez reunidos todos los participantes y tras las fotos reglamentarias, los deportistas con indumentaria alusiva a la Navidad se harán a la mar con sus tablas de paddle surf para trasladarse en travesía solidaria hasta la dársena pesquera. En esta actividad se cuenta con el apoyo de la consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Algeciras.

Un año más, los colores de la Navidad invadirán este rincón de la playa algecireña: Papá Noel, elfos, renos... suelen ser los protagonistas de esta fiesta solidaria en la que participan desde hace seis años tanto miembros de KCG como otros deportistas tanto de la zona como llegados desde otros puntos de Andalucía para apoyar una labor solidaria.

Una propuesta abierta a todos los que quieran acercarse a la playa y participar con su tabla o simplemente aportar un juguete. El presidente de Barrio Vivo, Miguel Alberto Díaz, les invita a sumarse a esta fiesta navideña marítima y solidaria. Además de los deportistas, es muy importante la labor que desempañan los y las técnicas de Barrio Vivo junto al voluntariado de esta ONG.