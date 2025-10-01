El museo 'Alejandro Sanz Experience' abrirá en el verano de 2026 en Alcalá de los Gazules

Fotografía de archivo, tomada el pasado 23 de mayo, del cantante Alejandro Sanz, al posar durante una entrevista con EFE, en Miami.

El museo Alejandro Sanz Experience abrirá sus puertas en junio de 2026 en Alcalá de los Gazules, el pueblo gaditano del que era natural la madre del artista madrileño y donde éste pasó parte de su infancia. Así lo ha confirmado este miércoles el alcalde de la localidad, Javier Pizarro, quien reconoce que el proyecto, del que se empezó a hablar en 2019, ha sufrido varios retrasos que han retrasado la inauguración inicialmente prevista para finales de 2024.

"Todos sabemos que cuando te metes en un proyecto de estas características al final se van atrasando desgraciadamente los plazos y eso es lo que nos ha sucedido a nosotros", ha explicado el primer edil en declaraciones a Europa Press, mostrándose optimista de cara a la nueva fecha prevista, siete años después de que comenzara a gestarse la idea.

Un proyecto con el sello personal del artista

Alejandro Sanz está "muy entusiasmado" con este proyecto y "está participando activamente en él, dando su opinión, como no puede ser de otra manera", ha asegurado Pizarro. El alcalde se muestra convencido de que el cantante acudirá a la inauguración: "Cuadrando agendas de él como de la gente que tenga que venir, pero sobre todo la de él, vendrá a la inauguración".

La implicación del artista en el proyecto no es casual. Aunque Alejandro Sanz vivió en Madrid, sus raíces gaditanas son profundas y vienen de sangre. Sus padres, ambos gaditanos —su padre de Algeciras y su madre de Alcalá de los Gazules—, viajaban al sur en vacaciones, y el joven Alejandro pasaba largas temporadas en la playa algecireña de El Rinconcillo.

Algeciras siempre ha sido su refugio durante el verano y una ciudad que lo vio crecer como músico al lado de figuras como Paco de Lucía o Malú, entre otros muchos artistas con los que se relacionó en la tierra. El cantante y compositor español siempre ha tenido palabras de cariño para esta ciudad, donde es Hijo Adoptivo desde 2002 y embajador desde 2015. En 2023, la Universidad de Cádiz le invistió Doctor Honoris Causa. El algecireñismo le viene por su padre, el también músico Jesús Sánchez Madero, conocido como Jesuli, fallecido el 8 de julio de 2005 a los 66 años.

Zona de entrada al museo de Alejandro Sanz en Alcalá de los Gazules. / Vanessa Pérez

Un impulso turístico sin precedentes

El impacto económico y turístico que se espera de este museo es considerable para un municipio de apenas 5.200 habitantes. Según las previsiones del alcalde, en "condiciones malas" el museo podría recibir entre 20.000 y 25.000 visitantes anuales, una cifra que podría dispararse hasta las 65.000 personas en condiciones óptimas.

Para Javier Pizarro, este espacio será beneficioso no solo para Alcalá de los Gazules, sino también "para la propia provincia de Cádiz, Andalucía y para España". El alcalde ha destacado que Alejandro Sanz "podía haber hecho su museo donde él hubiera querido", mencionando opciones como Cádiz, Sevilla, Madrid o Miami, pero "ha elegido Alcalá, su pueblo, el pueblo de su familia".

Con más de diez millones de seguidores en redes sociales y fans repartidos por todo el planeta, el primer edil bromea con que "una fan de Argentina" tendrá que venir a Alcalá de los Gazules si quiere conocer más sobre el artista. "No hay provincia en España que tenga cinco museos de esas características y de los artistas que lo representan", ha argumentado.

Cádiz, tierra de grandes artistas

El Museo Alejandro Sanz Experience se sumará a una constelación de espacios dedicados a grandes figuras de la música española en la provincia gaditana. Junto a él coexistirán los museos de Camarón de La Isla en San Fernando, Paco de Lucía en Algeciras, Rocío Jurado en Chipiona y Lola Flores en Jerez de la Frontera, convirtiendo a Cádiz en "la única provincia que va a tener cinco museos de grandes artistas".

"Creo que también es una cosita más que se suma a esta maravillosa provincia de Cádiz que tenemos", ha añadido Pizarro con orgullo.

Una inversión millonaria con retorno garantizado

El coste del proyecto no es menor para las arcas de un municipio del tamaño de Alcalá de los Gazules. La primera fase, destinada a la construcción y musealización, se adjudicó por 1,4 millones de euros. La segunda fase, actualmente en proceso de adjudicación y que añadirá 200 metros cuadrados más al proyecto, se estima en 500.000 euros adicionales.

"Es una cuantía importante para un pueblo como Alcalá de los Gazules", ha reconocido el alcalde, pero ha defendido "la dimensión que va a tomar ese museo y lo que se va a exponer en él". Pizarro confía en la rentabilidad de la inversión: "Va a merecer la pena y hay que ver también la economía que se va a crear en torno a ese museo. Entendemos que en pocos años esa inversión se verá recuperada".

Un museo vivo en un edificio histórico

El Museo Alejandro Sanz Experience se ubicará en la Casa Diañez, una vivienda noble del siglo XVII situada en la Plaza de San Jorge, en la zona más alta del municipio. Ya está operativa en la web de Turismo de Alcalá una sección que promociona este museo, aunque todavía no se ha habilitado la reserva y compra de entradas.

El espacio se concibe como un museo "vivo", que podrá ir añadiendo contenido con el paso de los años, adaptándose a la evolución de la carrera del artista.

Un recorrido por la vida y obra del artista

El museo se dividirá en siete zonas diferenciadas, cada una diseñada para ofrecer una experiencia única: