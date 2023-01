Estos son los monumentos del Campo de Gibraltar que forman parte de la Lista Roja

Cinco monumentos del Campo de Gibraltar aparecen en la Lista Roja de Hispania Nostra, una herramienta que busca dar a conocer y actuar sobre los monumentos y elementos patrimoniales que están en riesgo de desaparecer en todo el territorio español.

El objetivo principal de Hispania Nostra es implicar a toda la ciudadanía para "evitar que nuestra herencia se pierda", algo en lo que lleva trabajando desde 2007, puesto que "la conservación del patrimonio a largo plazo requiere el firme compromiso de toda la sociedad".

"España atesora un patrimonio cultural importante, testigo material de las gentes que han habitado durante milenios estas tierras y del que debemos sentirnos orgullosos, pero cuya conservación entraña una gran responsabilidad que no puede, ni debe, quedar circunscrita al ámbito de estudiosos, técnicos y políticos, sino que compete al conjunto de la ciudadanía", apunta Hispania Nostra.

Castillo de Santa Catalina

El Castillo de Santa Catalina de Tarifa entró en esta lista en abril de 2022 por "abandono del edificio a pesar de ser Bien de Interés Cultural". Según aporta Hispania Nostra, el castillo está en estado progresivo de deterioro, desapareciendo sus elementos decorativos por numerosos desprendimientos que también afectan al revestimiento de las paredes. También apunta que las puertas y ventanas originales han desaparecido y han sido sustituidas por elementos de aluminio.

Por otra parte, Hispania Nostra asegura que "las construcciones ilegales realizadas alrededor del castillo impiden la visión de este", destacando que el "castillo parece más una ruina que un edificio catalogado B.I.C.

Es uno de los monumentos más reconocidos de Tarifa. Diseñado la línea del Renacimiento, fue construido para albergar el semáforo del puerto, aunque después fue usado como centro de observación meteorológica y recibió un ataque de la escuadra republicana en 1936.

El edificio ha pasado por varios intentos de recuperación y de puesta en valor, incluso se ha restaurado su interior con el objetivo de ser utilizado como edificio público.

Iglesia de Santiago o de Jesús

Este monumento de Tarifa fue incluido en la lista en 2017 alegando el peligro de derrumbe de la espadaña de la entrada de 13 metros de altura y el progresivo deterioro del resto del edificio.

Según Hispania Nostra, "ha sido parcialmente demolida para aprovechar vigas de madera y piedras para la construcción", a pesar de estar reconocida como un Bien de Interés Cultural.

La iglesia se sitúa en el barrio árabe de la Aljaranda y fue una de las primeras parroquias de la localidad. En su interior se encuentra una capilla funeraria de las familias procedentes de la primera guarnición de Tarifa después de la reconquista.

Sus dos nombres se deben, según explican en la web de la lista roja, a que en el siglo XVI la iglesia pasó a ser ermita, donde se ofrecía culto a Jesús Nazareno. A partir de entonces se conoce como iglesia de Jesús.

El edificio ha pasado por diferentes etapas a lo largo de los siglos, llegando incluso a ser utilizada para la fundición de las campanas de la iglesia mayor de San Mateo, por lo que sufrió graves daños y cerró al culto, quedando sus archivos y la imaginería conservados en dicha iglesia mayor.

Además, también ha pasado por manos de un particular con el objetivo de convertirse en material de derribo, aunque no se llevó a cabo el proyecto. No obstante, a pesar de conservar la capilla funeraria y restos de otras dos capillas, su interior está relleno con tierra y escombros que llegan hasta la muralla.

Capilla de San José

La capilla se encuentra en el antiguo edificio del asilo de ancianos San José, en Algeciras, del que recibe el nombre y que actualmente se encuentra cerrado. No fue hasta septiembre de 2019 cuando entró en la Lista Roja debido a que "su estado de conservación es muy precario y corre peligro de derrumbarse".

El inmueble es de estilo neogótico, único en la comarca del Campo de Gibraltar, no obstante, está cerrado desde que en 2010, el Ayuntamiento de la localidad, aconsejara su clausura por no reunir las condiciones de habitabilidad mínimas.

Los jardines del edificio están incluidos en la lista de Parques y Jardines de Interés del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Algeciras.

Fuerte de Santa Bárbara

Situado en la playa de Levante de La Línea, este fuerte entró en la lista de Hispania Nostra en noviembre de 2019. Según los datos del proyecto, "necesita una intervención de urgencia, puesto que sufre un grado de abandono y conservación que puede llevar a perder los restos que quedan".

El Fuerte de Santa Bárbara formaba parte de la Línea de Contravalación, una fortificación defensiva de 1366 metros que cerraba el paso por tierra desde Levante hasta poniente por tierra a Gibraltar. Fue de vital importancia durante el Gran Sitio de Gibraltar entre 1779 y 1783.

En 1810 se destruyeron gran parte de los fuertes, incluido el de Santa Bárbara, siendo posteriormente abandonado y saqueado. En 1979 recuperaron lo que no fue destruido y en 1985 fue declarado Bien de Interés Cultural.