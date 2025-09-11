Moda Re abre su primera tienda en La Línea: solidaridad y moda con impacto social

La Línea suma una nueva propuesta a su oferta comercial y social con la apertura de la primera tienda Moda Re en el municipio, impulsada por Cáritas Diocesana de Cádiz a través de su empresa de inserción Inserta Cádiz SL. Situada en la Calle San Pablo, 30, Local 1, esta inauguración supone un paso más en el compromiso con la sostenibilidad y la solidaridad, ampliando la red de tiendas que ya funcionan en Cádiz y Jerez de la Frontera.

Moda Re es una cooperativa de iniciativa social que gestiona el ciclo completo de la ropa usada: desde la recogida y selección hasta la reutilización, el reciclaje y la venta. El resultado son tiendas modernas y dinámicas que rompen con los clichés de la segunda mano, ofreciendo prendas y complementos para toda la familia en perfecto estado, cuidadosamente elegidos para darles una segunda vida.

Más allá de la moda, cada tienda se convierte en un espacio de formación y empleo. Funcionan como tiendas/escuela, donde el personal en inserción recibe capacitación en gestión comercial y atención al público, acompañado por profesionales del sector retail. De este modo, se fomenta la igualdad de oportunidades y se promueve la autonomía de personas en situación de vulnerabilidad.

La apuesta de Moda Re no se queda solo en el consumo responsable. Cada compra realizada se reinvierte en programas de inserción y en la apertura de nuevos proyectos, además de garantizar que quienes más lo necesitan puedan acceder a ropa de forma digna y normalizada.

En 2024, la red de Moda Re alcanzó las 145 tiendas propias y 27 córners en hipermercados Alcampo, gestionando más de 47 millones de kilos de ropa y consolidándose como referente europeo en reutilización y reciclaje textil.

La nueva tienda de La Línea abre sus puertas de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, invitando a la ciudadanía a unirse a esta iniciativa ya sea a través de la compra de prendas o mediante la donación de ropa en buen estado en la red de contenedores habilitados.

Con esta apertura, Cáritas Diocesana de Cádiz refuerza su misión en el Campo de Gibraltar: acompañar, crear oportunidades y demostrar que cada gesto de solidaridad puede transformar vidas.