Maruja Tacón celebra ocho años de moda con alma y descuentos especiales por su aniversario

Ocho años de moda, color y personalidad. La tienda Maruja Tacón celebra esta semana su aniversario, recordando aquel 17 de noviembre de 2017 en el que Mar Cardenas decidió abrir sus puertas y comenzar una aventura que hoy es mucho más que un negocio: es una comunidad.

“Siempre lo he tenido en mente. A mi abuela le decía que me encantaría montar una tienda de ropa y ella me decía que la montara en su salón. Ella siempre quiso darme su rinconcito”, recuerda emocionada Cardenas. De ese cariño nació el nombre de la tienda: Maruja, en honor a su abuela, y Tacón, porque ella solía llamarla “Tacones”. “Yo tenía una pisada muy fuerte y, según mi abuela, parecía que iba en tacones porque se me escuchaba llegar”, explica entre risas.

Una clienta, en Maruja Tacón. / Vanessa Pérez

Antes de lanzarse como emprendedora, trabajaba como responsable de tienda en H&M. Pero en agosto de 2017 decidió dar un giro a su vida. “En las grandes empresas no te dejan crear, solo acatar”, confiesa. Fue entonces cuando apostó por abrir su propio espacio, en la calle Austria de Los Barrios, donde pudiera dar rienda suelta a su creatividad y apostar por marcas españolas “que cuenten historias y tengan alma”.

Desde entonces, Maruja Tacón se ha consolidado como un referente para las mujeres del Campo de Gibraltar que buscan prendas originales, con color y personalidad. En sus percheros conviven firmas como Compañía Fantástica, Minueto, Pepa Love, Lolina o la marca algecireña Bohemiusoficial, un ejemplo del apoyo de Mar a los emprendedores locales: “Me encanta ayudar a todos los emprendedores de nuestra comarca. Tienen su rinconcito en la tienda”.

Más allá de la moda, lo que ha creado Cardenas es una auténtica familia. “Siempre he querido que se sientan como en casa. Si alguna llega diciendo que está agobiada, le pongo un té o un café, le digo que esto es para relajarse y le hago probarse ropa para divertirse. Es la familia marujera”, dice orgullosa.

Un cliente, en Maruja Tacón. / Vanessa Pérez

Esa comunidad, que se ha ido tejiendo con los años, volverá a reunirse este viernes 14 y sábado 15 de noviembre para celebrar el aniversario de la tienda. Y lo hará con un 15% de descuento en todos los artículos y cuatro sorteos: dos tarjetas regalo de 50 euros y dos sets de productos.

Comprometida con la moda y con sus clientas, Mar no solo selecciona las prendas con mimo, sino que también actúa como enlace con las marcas. “Soy muy pesada con las marcas, pero porque al final las tiendas locales somos las que escuchamos más a las clientas y les podemos dar un feedback real. Si hace falta que hagan tallas más grandes o si el forro de una chaqueta no acompaña al tejido, se lo digo”, comenta.

Con las puertas —y el corazón— siempre abiertos, Maruja Tacón invita a celebrar estos ocho años de historia, estilo y comunidad. Un espacio donde cada mujer puede encontrar ese look divertido que encaje con su personalidad y, sobre todo, sentirse parte de algo más grande: la familia marujera.