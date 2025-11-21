Mariola Cantarero lleva a La Línea su ‘Diva Navidad’ el 6 de diciembre

La Navidad en La Línea sonará este año a voz lírica. La soprano Mariola Cantarero, una de las figuras españolas más reconocidas en el panorama operístico, será la protagonista del Concierto Extraordinario de Navidad que la Sociedad Musical Linense Félix Enríquez celebrará el próximo 6 de diciembre, a las 19:30, en el Palacio de Congresos y Exposiciones.

El espectáculo, titulado Diva Navidad, llega a la ciudad como una oportunidad singular: Cantarero solo interpretará este programa en tres ciudades andaluzas —Sevilla, Granada y La Línea—, lo que convierte la cita en un acontecimiento cultural destacado para el Campo de Gibraltar. El recital cuenta además con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento linense.

La presentación oficial del concierto tuvo lugar en el Palacio Provincial, donde el vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Vidal, destacó la trayectoria de la sociedad musical linense, “que lleva 69 años trabajando por el desarrollo cultural de La Línea y de todo el Campo de Gibraltar”. Para Vidal, el apoyo institucional es “fundamental para que eventos como este, con artistas de nivel como Mariola Cantarero, puedan celebrarse en la provincia”.

El diputado animó a “todos los amantes de la música y de la cultura” a no perderse la cita. La expectación también es alta en la entidad organizadora. Su presidente, Francisco Mescua, y el secretario, Juan Sánchez, expresaron el “orgullo” que supone que la “prestigiosa soprano” haya elegido La Línea para uno de los tres únicos conciertos de Diva Navidad. “Somos privilegiados”, afirmó Mescua, quien define la propuesta como “una experiencia musical única” y “un nuevo paso en la línea de excelencia” de la programación de la sociedad.

Cantarero ofrecerá un repertorio especialmente creado para estas fechas, con una selección de villancicos universales interpretados junto al pianista Antonio José Henares y el percusionista Manuel Luque.

Las entradas están disponibles de forma anticipada por 15 euros en la plataforma giglon. El día del concierto podrán adquirirse en taquilla a 18 euros.