Manu Sánchez vuelve a San Roque con "¡Entregamos!": el show que hará reír "como si no hubiese un mañana"

El humor vuelve a las tablas sanroqueñas de la mano de uno de los comediantes más queridos de Andalucía. Manu Sánchez regresa al Teatro Juan Luis Galiardo el próximo 9 de mayo a las 20:30 con ¡Entregamos!, su nuevo espectáculo que promete arrancar carcajadas desde el primer minuto. Las entradas ya están a la venta en giglon.com por 25 euros, según ha anunciado la Delegación de Cultura del Ayuntamiento.

La teniente de alcalde de Cultura, Ana Ruiz, ha sido la encargada de presentar este montaje que llega cargado de sinceridad y vitalidad. Y es que ¡Entregamos! no es un espectáculo cualquiera: se trata de un grito de vida en toda regla, nacido de la experiencia personal de un Manu Sánchez que ha tenido que enfrentarse cara a cara con el cáncer.

Con la naturalidad que le caracteriza y sin pelos en la lengua, el cómico de Dos Hermanas se abre en canal sobre las tablas para recordarnos algo que muchos olvidamos: que hay vida antes de la muerte y que cada momento merece ser exprimido al máximo. "Quizás no haya un mañana", reconoce sin miramientos el humorista, convirtiendo esa conciencia en combustible para un show que celebra el aquí y el ahora.

El resultado es un espectáculo ácido, directo y cargado de humor a bocajarro. El Manu Sánchez más genuino y cercano se planta en el escenario para abordar las ironías de la vida con su espectacular visión e ingenio, esa mirada única que le ha convertido en uno de los rostros más populares de la comedia andaluza. Las risas, según prometen los organizadores, están más que aseguradas.

Manuel Sánchez Vázquez, nacido en Dos Hermanas (Sevilla) en 1985, saltó a la fama desde muy joven gracias a sus apariciones en Canal Sur. Además de comediante y presentador, ha desarrollado una carrera polifacética como actor, escritor de libros y director de espectáculos. Para San Roque no es un desconocido: el artista ha actuado en varias ocasiones en la localidad, tanto en el teatro como durante las ferias, consolidándose como uno de los favoritos del público sanroqueño.