Llega una época muy dulce: la de las torrijas. Dónde encontrar este manjar en el Campo de Gibraltar

Las torrijas son un dulce tradicional de la Semana Santa muy popular en Andalucía, y el Campo de Gibraltar no es ninguna excepción. Diversas pastelerías de la comarca ofrecen este manjar, cada una con su toque especial. Aunque con la llegada de la primavera las vitrinas de los establecimientos se llenan de estas rebanadas de pan endulzadas con un sabor espectacular, cada vez más pastelerías los mantienen durante todo el año.

A continuación, te presentamos una selección de algunos establecimientos donde puedes degustar exquisitas torrijas, y te desvelamos un secreto: en muchos bares y restaurantes también las incluyen en su carta de postres, ¡pregunta por ellas!

Pastelería Okay

Con una amplia presencia en la comarca, la pastelería Okay es reconocida por su variedad de dulces tradicionales. Durante la temporada de Cuaresma, ofrecen torrijas en diversas versiones, desde las clásicas hasta innovaciones como las de pistacho y Nutella.

Pastelería La Plata

Esta pastelería de gran tradición artesanal en Los Barrios se destaca por la calidad de sus productos. Durante la Semana Santa, sus torrijas son especialmente populares, elaboradas con métodos tradicionales y materias primas de alta calidad.

Arte y pan

Esta panadería y pastelería de La Línea siempre está llena, ya que sus productos son de una gran calidad, por lo que han conquistado a los vecinos del municipio y de toda la comarca. Además de torrijas llevan a cabo otros dulces típicos de temporada y los de siempre, como cruasanes y palmeras.

Horno del Abuelo Fernando

También en Los Barrios, este establecimiento elabora todos sus productos en dos grandes hornos de leña de los que salen panes y dulces típicos y también innovadores. En su despacho también puedes conseguir una gran diversidad de dulces, como pestiños, galletas o rosquitos.

Pastelería El Cobre

Situada en Algeciras, esta pastelería destaca por su bollería y pastelería artesanal. Entre sus especialidades se encuentran las torrijas, que elaboran durante todo el año debido a la demanda de sus clientes.

Pastelería La Tarifeña

Con una larga trayectoria en Tarifa, La Tarifeña es conocida por sus dulces tradicionales. Durante la Semana Santa, sus torrijas son muy solicitadas, elaboradas siguiendo recetas que han pasado de generación en generación.

Cada una de estas pastelerías ofrece una versión única de las torrijas, reflejando la riqueza gastronómica del Campo de Gibraltar, donde se come muy bien, y los dulces no podían ser una escepción. Si tienes la oportunidad, no dudes en hacerte con uno de estos dulces tradicionales, y si tienes la suerte de poder probar todas las versiones, mucho mejor.