No me llames Dolores, un tabanco-museo en La Línea

No me llames Dolores es un nuevo establecimiento que ha abierto en la calle de las Flores de La Línea. Imágenes de edificios desaparecidos, del añorado guitarrista Juan Mesa o de la Balona femenina de finales de los años 30, con las futbolistas vestidas con una falda pantalón y con el escudo de la Falange... Más allá de despachar cervezas, vinos y tapas, este tabanco ha convertido su decoración en una especie de museo de la localidad, como ellos mismos lo definen.

La web especializada en gastronomía Cosas de comé explica que la iniciativa es de Esmeralda Bonfante e Iván Maqueda. El establecimiento comenzó a funcionar el 13 de julio y sus propietarios llevan desde marzo buscando material para convertir el establecimiento en un homenaje a la ciudad. Fruto de esta búsqueda, ahora en en el local se pueden ver estampas curiosas como una manifestación de antes de la guerra reclamando el ferrocarril… La protesta tuvo poco éxito, porque a día de hoy no hay tren en La Línea, pero los manifestantes iban vestidos tan formales y arreglados que la imagen llama la atención.

No me llames Dolores cuenta con una pequeña terraza y, en el interior, mesas bajas y una barra. El tapeo es gaditano. Se come a base de los tradicionales papelones, donde sirven chacina de Olvera, por ejemplo. No faltan las gambas cocidas, las papas aliñás y el cuchareo, que suele ir cambiado (aunque suelen tener siempre menudo). También tienen conservas de Barbate que se pueden pedir para comerlas allí mismo o para llevar, a la manera de las abacerías.

Para acompañar tienen como cerveza de grifo Alhambra y vinos de Jerez y de la Tierra de Cádiz. "Es algo muy diferente a lo que se puede encontrar por aquí", explica desde el establecimiento Esmeralda Bonfante.