Juan Anelo, sanroqueño de adopción, gana el premio a la mejor obra con temática de Gibraltar

El arte y la sensibilidad de Juan Anelo, sanroqueño de adopción desde hace dos décadas, han cruzado la Verja para brillar en el 52º Gibraltar International Art Exhibition 2025. Su obra The quiet ascent in Gavino's Court ha sido galardonada con el premio a la Mejor Obra con Temática de Gibraltar, un reconocimiento que otorga el Ministerio de Cultura gibraltareño a través de los Gibraltar Cultural Services.

El certamen, celebrado en la Galería Gustavo Bacarisas del 5 al 15 de noviembre, reúne cada año a artistas de Inglaterra, España y Gibraltar, con más de un centenar de obras que compiten por los prestigiosos galardones. En el caso de Anelo, el jurado destacó la sensibilidad de su técnica y la profundidad de la historia que encierra su pintura.

Juan Anelo, con el resto de galardonados. / E.S.

"Este ha sido el último cuadro que he realizado. Lo terminé justo a tiempo para presentarlo al concurso, hace apenas dos semanas", explica el artista, que confiesa no pintar durante largas sesiones, sino aprovechar pequeños ratos libres. "Por eso suelo tener un cuadro en el caballete más tiempo de lo habitual; este me llevó unas dos semanas, a ratos".

Autodidacta y apasionado de la acuarela, Anelo proviene de una familia de artistas y creció "con un pincel en la mano", siguiendo el ejemplo de su padre y hermanos. Aunque su carrera profesional estuvo ligada al deporte, nunca abandonó su vínculo con el arte. "En los últimos años he decidido centrarme exclusivamente en la acuarela, buscando siempre una luz y atmósfera que sugieran algo, que evoquen sensaciones o cuenten una historia", señala.

El cuadro premiado forma parte de una serie de obras basadas en fotografías antiguas en blanco y negro con las que rinde homenaje a la generación de sus padres y abuelos. "Revisando archivos y libros, encontré una fotografía de Mabelle Imosi que mostraba un callejón de Gibraltar. Tenía todo lo necesario: composición, luz y emoción. Le pedí permiso para usarla y la convertí en el motivo de esta obra", cuenta.

'The quiet ascent in Gabino's Court'. / E.S.

La pintura retrata a un anciano subiendo las escaleras de Gavino's Court, pero para Anelo el mensaje va mucho más alla de la escena cotidiana. "Es un motivo metafórico: un hombre mayor que asciende lentamente hacia la luz. Representa una transición tranquila, un paso inevitable pero sereno hacia la muerte. Todos debemos recorrer ese camino, solos, pero sin miedo", explica el autor.

El premio, dotado con 1.000 libras esterlinas y el reconocimiento institucional, tiene además un valor sentimental para el pintor. "Mi mujer es natural de Gibraltar, así que mi conexión con la Roca es más que evidente. El año pasado realicé una exposición allí que tuvo mucho éxito y me animaron a participar en este certamen. Lo tenía apuntado en la agenda y no podía faltar".

Con The quiet ascent in Gavino's Court, Juan Anelo no solo ha conquistado un nuevo galardón, sino que ha confirmado el poder de la acuarela para contar historias y emocionar más allá de las fronteras.