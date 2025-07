Jessie Lee and the Alchemists y María la Mónica, este sábado en el Festival Encrucijada de Culturas de La Línea

Jessie Lee and the Alchemists.

La Línea/Apunta la fecha: el próximo sábado 5 de julio, el patio de la Casa de la Juventud de La Línea se convierte en el epicentro del buen rollo con la segunda edición del Festival Encrucijada de Culturas. ¿Lo mejor? Es gratis.

Desde las 21:30, prepárate para una noche llena de música potente y con alma. Abriendo la velada estará la banda francesa Jessie Lee and the Alchemists, que llegan por primera vez a España con una mezcla explosiva de blues, rock y jazz que te va a dejar sin aliento. Y no estarán solos: también subirá al escenario la increíble María la Mónica, una voz flamenca con mucho duende, acompañada del gran Raúl Rodríguez como invitado especial.

La concejala de Cultura, Raquel Ñeco, ha dejado claro que este festival es una joyita: artistas de nivel internacional, entrada gratuita y en un espacio al aire libre perfecto para disfrutar. “Es una oportunidad única de vivir la cultura sin pagar un duro, en un lugar que queremos que la gente haga suyo”, comentó.

En cuanto a los artistas, Jessie Lee and the Alchemists prometen un show brutal. Son una de las bandas más potentes del circuito europeo, y vienen dispuestos a darlo todo en su estreno español. Y María la Mónica también viene con ganas de liarla: “Me encanta venir a La Línea, una ciudad donde se mezclan muchas culturas. Nuestro proyecto mezcla el flamenco con nuevas sensaciones, pero sin perder nuestras raíces de la Bahía de Cádiz”.

Después del éxito de la primera edición en 2024, que trajo a La Perra Blanco y Koko-Jean & The Tonics, el Festival Encrucijada de Culturas vuelve pisando fuerte. ¡No te lo pierdas!