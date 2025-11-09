Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: domingo 9 de noviembre

El domingo 9 de noviembre llega cargado de propuestas para disfrutar en familia o con amigos. El Campo de Gibraltar despide el fin de semana con una programación que combina el deporte, el arte y la cultura: carreras populares, pintura al aire libre, jazz, teatro musical y ferias nupciales se dan cita en una jornada llena de color y participación ciudadana.

Algeciras

La jornada comienza temprano en Algeciras, a las 09:00, con la esperada 25ª Carrera Urbana “Ciudad de Algeciras”, que tomará la Explanada de Getares como punto de partida. Centenares de corredores recorrerán distintas categorías y distancias en un ambiente festivo y deportivo.

A las 10:00, el Puerto de Algeciras vuelve a abrir sus puertas para que el público pueda visitar el buque de guerra “Vigía”, en una nueva jornada de divulgación sobre la labor de la Armada española.

A media mañana, el Hotel Alborán acoge a las 11:30 la XV Edición de la Feria de Bodas y Comuniones del Estrecho de Gibraltar, que reúne a proveedores, diseñadores y fotógrafos del sector nupcial. Una cita imprescindible para quienes planean su gran día.

El deporte regresa al protagonismo a las 12:00 en el Polideportivo Ciudad de Algeciras – Doctor Juan Carlos Mateo, donde el BM Ciudad de Algeciras se enfrentará al BM Sevilla, en una nueva jornada de la liga nacional.

A la misma hora, el Teatro Salesianos acoge una gala musical en homenaje a José María García Nieto, con actuaciones corales y un recorrido por la vida del músico algecireño.

Durante todo el día continúa el Circo Berlín en el Recinto Ferial, con sus funciones familiares llenas de humor y acrobacias.

Tarifa

La localidad costera celebra una mañana artística y activa. A las 11:00, el Observatorio de la Peña acoge un encuentro para pintar en la naturaleza, una cita pensada para aficionados y artistas que deseen disfrutar del paisaje mientras plasman su creatividad. La actividad se prolongará hasta las 14:00, con inscripción previa en observatoriocazalla@aytotarifa.com.

A la misma hora, el conjunto arqueológico de Baelo Claudia acoge la iniciativa “Pintamos en Baelo Claudia”, organizada por Dibujantes del Campo de Gibraltar. La jornada incluirá una foto de grupo y convivencia a las 13:30, tras una mañana de dibujo entre ruinas romanas y vistas al mar.

El deporte familiar también tiene espacio con el VI Día de la Bici, que arrancará a las 11:00 en el Paseo de La Alameda de Tarifa. Los participantes recorrerán un circuito urbano y podrán optar a sorteos de regalos al final del evento.

Por la tarde, el teatro se apodera de la ciudad con la función Villanos, héroes y princesas: Valle de cuentos, un espectáculo musical para toda la familia que se representará a las 17:00 en el Teatro Municipal Alameda.

San Roque

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de San Roque continúa con el curso infantil “El dibujo a través del cómic”, de 11:00 a 14:00, donde los más pequeños exploran su creatividad a través del lenguaje gráfico.

Por la tarde, el Teatro Juan Luis Galiardo acogerá a las 19:00 el espectáculo Entre notas y naipes, protagonizado por Alicia Tamariz, dentro del Festival de Jazz. Un original recital que fusiona música, magia y humor.

La Línea

A las 17:00, el Estadio Ciudad de La Línea vivirá una cita deportiva clave: la Balona recibe al Sevilla C, en un encuentro que promete emoción y ambiente en la grada.

Castellar

Sigue en marcha la V Ruta de la Tapa “A Bocados” en Castellar, que invita a recorrer los bares y restaurantes del municipio para degustar las mejores propuestas gastronómicas locales.