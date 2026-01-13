La Guardia Civil desmonta los mitos más comunes de la baliza v16 tras su entrada en vigor este 2026

Desde el 1 de enero, la luz V16 conectada es obligatoria en España

La baliza V16, llamada a sustituir definitivamente a los triángulos de emergencia, ha generado una oleada de informaciones confusas y mensajes engañosos. No todo lo que se anuncia o se ve en redes sociales sobre este dispositivo es cierto.

Desde supuestas obligaciones inmediatas hasta balizas que se venden como válidas sin serlo, las autoridades alertan de la necesidad de diferenciar entre información verificada y falsos bulos difundidos.

"La baliza no se puede usar fuera de España"

Aunque se ha difundido el bulo de que la baliza sólo puede utilizarse dentro de las fronteras españolas, esto es incierto.

Los vehículos matriculados en España se rigen por la normativa española, incluso si circulan en otros países. Dado que las normas de circulación viales de España establecen como obligatorio el uso de la baliza, en otros países del entorno se debe utilizar la baliza V16, siempre y cuando el vehículo esté matriculado en España.

"Para activar la baliza tienes que registrarte en una aplicación"

Esto es falso. La baliza V16 no tiene ninguna aplicación ni ninguna web relacionada. Tampoco hay que pagar ninguna cuota por la activación de la baliza. Este dispositivo no va ligado a ningún dispositivo móvil ni a ningún vehículo.

La baliza V16 transmite manera autónoma la ubicación del vehículo que está averiado a la plataforma Dirección General de Tráfico (DGT) 3.0. El aparato cuenta con un chip GPS en su interior y una tarjeta SIM que se encargan de realizar automaticamente la conexión.

"Como lleva GPS, la baliza rastrea mi ubicación constantemente"

Aunque es cierto que el dispositivo transmite tu ubicación de manera exacta a la DGT, sólo lo hace cuando se activa. En el momento en el que se apaga, la baliza V16 deja de mandar la información de tu ubicación a la DGT.

"No sirve para nada porque ni se ve ni saben donde estoy"

La baliza V16 emite una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua. Esta es capaz de verse hasta a 1.000 metros de distancia.

Además, cuenta con localización digital para que la posición del vehículo averiado aparezca tanto en los Centros de Gestión de Tráfico como en los servicios de navegación de otros conductores.

"Teniendo la baliza me puedo quedar dentro del coche"

Este es uno de los bulos extendidos más peligrosos. Después de activar la baliza V16, es necesario abandonar el vehículo por la parte que esté más alejada de la circulación.

Una vez fuera, hay que situarse fuera de la calzada, lo más retirado posible. Si existe alguna barrera de seguridad, como guardarrailes, es recomendable protegerse detrás de ella.

"Me han cobrado la grua que me manda la baliza"

Esto es una estafa. La baliza V16 no manda ninguna grua a la ubicación. Es el conductor el que debe solicitar asistencia a su aseguradora. Sin embargo, al activarse la baliza, el vehículo aparece en el mapa de incidencias de la DGT.

Algunas gruas ajenas a los seguros pueden consultar esta información y acudir al lugar para ofrecer ayudar. Los conductores, ante el nerviosismo de la situación, aceptan los servicios sin confirmar si han sido mandados por la compañía de seguros. Finalmente, es el propio conductor el que tiene que pagar facturas que varían entre los 170 y 300 euros, al no hacerse cargo la empresa del seguro por no solicitarlo.