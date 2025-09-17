Gastrokook emprende el vuelo

El almíbar da brillo a unas elegantes peras cuyo rabito es una delicada pieza de chocolate. Tersas y de un color verde intenso, el contacto de la cucharilla desconcierta a quien prueba el dulce por primera vez: la textura es suave y esponjosa; casi como saborear el cielo. Así es el universo Gastrokook, convertida a base de esfuerzo y trabajo en una de las mejores pastelerías del Campo de Gibraltar y la provincia de la mano de Daniel Rivera y Lorena Barroso.

El próximo 3 de octubre, Gastrokook comenzará su nueva temporada. El obrador reabrirá y ofrecerá nuevamente las brillantes creaciones que atraen a cientos de personas hasta Castellar de la Frontera, especialmente los fines de semana. Aunque sus creadores ya tienen en mente otros proyectos y, por tanto, el negocio está en traspaso aunque con la idea de que mantenga sus raíces en la localidad chisparrera que lo vio crecer.

"Los motivos son varios, pero el principal es que creemos que tenemos que explorar nuevos proyectos para desarrollarnos profesionalmente. Han sido años increíbles, pero necesitamos nutrirnos fuera para aportar de nuevo. Gastrokook no cierra. De hecho, su apertura está prevista para el próximo 3 de octubre con Lorena y conmigo al frente como siempre. El traspaso es algo que puede tardar en llegar, ya que para nosotros una de las premisas es que Gastrokook siga siendo un referente en la zona, Gastrokook no tiene pensado irse de Castellar, ya que es un pueblo que le da la esencia y el alma al proyecto", explica a Europa Sur Daniel Rivera, pareja empresarial (y sentimental) de Barroso.

Rivera, nacido en La Línea, empezó su formación en la Escuela de Hostelería de San Roque que culminó con un Grado en Dirección Hotelera. Después ocupó puestos directivos en varias cadenas internacionales, pasando por Jamaica, Irlanda, París, Ibiza, Barcelona y la Costa del Sol. "Desde los 18 años, Lorena y yo hemos estado dando volteretas por medio mundo", afirma el linense. A partir de 2014, se enamoró de la panadería y empezó a rumiar la idea de montar su propio negocio.

En el camino encontró a Barroso, natural de Cádiz, licenciada en Ciencias Económicas y Turismo y también con un Máster en Dirección Hotelera. Ella, una apasionada de la pastelería, antes de recalar en Castellar, trabajó con el chef Hans Ovando y en establecimientos como Bubó de Carles Mampel o BistrEau de Ángel León en el Mandarín Oriental de Barcelona.

Lorena Barroso, en el obrador. / Andrés Carrasco

En 2016 nació Gastrokook con la misión de "recuperar la cultura, calidad y artesanía de los oficios de pastelero y panadero", explicaban sus creadores en una entrevista a este medio. Al principio, surtían a restaurantes y otros negocios de hostelería: funcionaban como un obrador sin venta al público. Sin embargo, muchos vecinos de Castellar y visitantes del municipio comenzaron a preguntar si podían comprar in situ. A raíz de aquello, adaptaron una pequeña parte de la nave dedicada a comida para llevar (take away). El negocio dio entonces la vuelta: hace años que Gastrokook ya no sirve a terceros negocios, salvo algún evento puntual, y toda la venta se centra en el local.

"En Gastrokook perseguimos la perfección", completa Lorena Barroso. "Trabajamos cada día para eso". "Este negocio no lo consideramos un trabajo, sino una parte de nuestra vida. Hemos creado una pequeña familia con el personal. En la vitrina sólo se ve una muestra de lo que hay detrás: pasión, precisión... todo está muy pensado", detallaba la pastelera gaditana. Unas consignas que siguen más vivas que nunca.