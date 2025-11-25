El Galeón Andalucía llega a Tarifa: última oportunidad para visitar el barco antes de su gira de varios años por Estados Unidos

Después de cautivar a más de 200.000 visitantes durante medio año recorriendo los puertos más emblemáticos de Europa, el Galeón Andalucía se prepara para hacer historia en Tarifa. Por primera vez en sus quince años de travesías, este imponente navío atracará en el contradique del Puerto de Tarifa, ofreciendo una oportunidad única que no se repetirá en mucho tiempo: será la última ocasión para subir a bordo antes de que cruce el Atlántico rumbo a una extensa gira por América.

La réplica más fiel de los legendarios galeones que surcaron los océanos durante la época dorada del comercio español –entre los siglos XVI y XVIII– abrirá sus cinco cubiertas al público del 4 al 8 de diciembre, en horario ininterrumpido de 10:00 a 18:30. Con sus 49 metros de eslora, 10 de manga y casi mil metros cuadrados de velamen desplegado en sus siete velas, el Galeón Andalucía representa una ventana al pasado, un museo flotante que transporta a sus visitantes directamente a la era de los grandes descubrimientos.

Un viaje en el tiempo sobre las aguas

Caminar por las cubiertas del Galeón Andalucía es sumergirse en la vida cotidiana de aquellos valientes marinos, aventureros y comerciantes que conectaron España con América y Filipinas a través de las famosas flotas de Indias. Los visitantes podrán explorar desde la zona noble del barco hasta las áreas donde la tripulación vivía durante meses de navegación, descubriendo cómo estos barcos revolucionarios transportaban no solo mercancías exóticas, sino también cultura, conocimiento y sueños de un nuevo mundo.

"El galeón fue el barco más innovador de su época", explican los responsables del proyecto. "Diseñado para cruzar grandes océanos con máxima eficiencia, estos navíos de entre 500 y 1.200 toneladas establecieron la ruta marítima más larga en duración y recorrido que registra la historia de la navegación". Durante tres siglos, convoyes de más de treinta galeones componían las flotas de Nueva España y Tierra Firme, partiendo desde Sevilla para atravesar el Atlántico hasta México y Panamá, regresando con las bodegas repletas de tesoros americanos.

Una réplica que navega los océanos del mundo

La construcción del Galeón Andalucía fue una hazaña en sí misma. Tres años de investigación minuciosa en los principales archivos históricos y navales de España precedieron al diseño constructivo, que requirió otros seis meses de trabajo. Finalmente, 150 personas trabajaron durante 17 meses hasta su botadura en febrero de 2010, empleando técnicas innovadoras como la fabricación del casco con fibra de vidrio recubierto de madera de pino e iroko, una técnica nunca antes utilizada en barcos de más de 500 toneladas destinados a navegaciones oceánicas.

Desde entonces, este galeón con tripulación de entre 15 y 35 personas ha surcado los océanos Pacífico, Índico y Atlántico, además de navegar por el Mediterráneo, el mar Rojo, el mar de China, el mar Egeo, el Bósforo y el Caribe, acumulando decenas de miles de millas náuticas en su bitácora, emulando fielmente a sus antepasados del siglo XVI.

Última llamada antes del gran viaje

A principios de 2026, el Galeón Andalucía emprenderá la misma travesía que realizaban sus predecesores hace siglos: cruzará el Atlántico para comenzar una gira americana que durará varios años. Esta escala en Tarifa representa, por tanto, una oportunidad irrepetible para quienes deseen experimentar este trozo de historia naval antes de su partida.

Para los más aventureros, existe incluso la posibilidad de formar parte de esta experiencia histórica. Aquellos que sueñen con cruzar el Océano Atlántico a bordo de un auténtico galeón pueden consultar toda la información en www.tallshipexperience.com y cumplir así un sueño que pocos pueden presumir de haber vivido.

Información práctica para visitantes

Fechas: 4 al 8 de diciembre de 2025

Lugar: Contradique del Puerto de Tarifa

Horario: 10:00 a 18:30 (ininterrumpido)

Tarifas:

Adultos: 10€

Niños (5-10 años): 5€

Pack familiar: 25€ (2 adultos + hasta 3 niños de 5-10 años)

Menores de 5 años: entrada gratuita (acompañados de un adulto)

Visitas guiadas para centros escolares y asociaciones:

5€ por estudiante (1 profesor gratis cada 10 niños)

Mayores de 10 años: 10€

Reservas: ecampos@velacuadra.es / Tel. +34 954 09 09 56

Venta de entradas: En el barco o a través de tickets.velacuadra.es

Los organizadores recomiendan reservar con antelación debido al alto interés que ha generado el galeón en todas sus escalas europeas, donde algunos días se han registrado hasta 5.000 visitas.