Las fotos del Mercado Pirata en La Línea

La Plaza Fariñas de La Línea acoge desde este jueves hasta el domingo la segunda edición del Mercado Pirata, un evento que combina artesanía, gastronomía y animación cultural. Organizado por la delegación municipal de Mercados, Comercio y Desarrollo Empresarial junto a la Compañía Malik, el mercado abrirá cada tarde a partir de las 19:00 y se prolongará hasta la 1:00, convirtiéndose en un referente del ocio nocturno local.

Más de treinta puestos ofrecen productos artesanales y gastronómicos, mientras que la programación cultural transportará a los visitantes al universo corsario. La inauguración oficial ha tenido lugar este jueves a las 21:00 con un pasacalles desde la Plaza Cruz Herrera hasta la Plaza Fariñas.

La música está presente gracias a Treefolk, que animará las noches con el pasacalles La gaita del Caribe y diferentes actuaciones, mientras que Lighthouse ofrecerá espectáculos de fuego y Julia Alyanna presentará danza del vientre. Los más pequeños podrán disfrutar de talleres infantiles organizados por Recrearte, y todos los visitantes tendrán la oportunidad de participar en el campamento pirata y practicar el tiro al trabuco.

Programación destacada:

Viernes 22: talleres infantiles, nuevas representaciones de Bufón Rojo, animación musical y Fuego Pirata pasada la medianoche.

talleres infantiles, nuevas representaciones de Bufón Rojo, animación musical y Fuego Pirata pasada la medianoche. Sábado 23: talleres infantiles a las 20:00, danza del vientre a las 22:00 y espectáculo de fuego a las 23:00.

talleres infantiles a las 20:00, danza del vientre a las 22:00 y espectáculo de fuego a las 23:00. Domingo 24: talleres infantiles a las 20:00, danza del vientre a las 22:00 y clausura a medianoche.

Con esta propuesta, La Línea ofrece un plan veraniego único en el Campo de Gibraltar, donde artesanía, gastronomía y cultura se mezclan en un ambiente festivo inspirado en los piratas.