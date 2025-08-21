Ocio
Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: 21 de agosto
Las fotos del mercadillo pirata en La Línea
Las fotos del mercadillo pirata en La Línea / ANDRÉS CARRASCO

Las fotos del Mercado Pirata en La Línea

La Plaza Fariñas acoge hasta el domingo más de treinta puestos, espectáculos y animación nocturna

ANDRÉS CARRASCO

La Línea, 21 de agosto 2025 - 21:41

La Plaza Fariñas de La Línea acoge desde este jueves hasta el domingo la segunda edición del Mercado Pirata, un evento que combina artesanía, gastronomía y animación cultural. Organizado por la delegación municipal de Mercados, Comercio y Desarrollo Empresarial junto a la Compañía Malik, el mercado abrirá cada tarde a partir de las 19:00 y se prolongará hasta la 1:00, convirtiéndose en un referente del ocio nocturno local.

Más de treinta puestos ofrecen productos artesanales y gastronómicos, mientras que la programación cultural transportará a los visitantes al universo corsario. La inauguración oficial ha tenido lugar este jueves a las 21:00 con un pasacalles desde la Plaza Cruz Herrera hasta la Plaza Fariñas.

La música está presente gracias a Treefolk, que animará las noches con el pasacalles La gaita del Caribe y diferentes actuaciones, mientras que Lighthouse ofrecerá espectáculos de fuego y Julia Alyanna presentará danza del vientre. Los más pequeños podrán disfrutar de talleres infantiles organizados por Recrearte, y todos los visitantes tendrán la oportunidad de participar en el campamento pirata y practicar el tiro al trabuco.

Programación destacada:

  • Viernes 22: talleres infantiles, nuevas representaciones de Bufón Rojo, animación musical y Fuego Pirata pasada la medianoche.
  • Sábado 23: talleres infantiles a las 20:00, danza del vientre a las 22:00 y espectáculo de fuego a las 23:00.
  • Domingo 24: talleres infantiles a las 20:00, danza del vientre a las 22:00 y clausura a medianoche.

Con esta propuesta, La Línea ofrece un plan veraniego único en el Campo de Gibraltar, donde artesanía, gastronomía y cultura se mezclan en un ambiente festivo inspirado en los piratas.

