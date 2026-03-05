Todo listo para el estreno de 'Motus' de Thalassa Orchestra en Algeciras: danzas clásicas, arpa y la Quinta Sinfonía de Schubert

Los integrantes Thalassa Orchestra cuentan las horas para el estreno de Motus, un espectáculo bajo la dirección de Irene Delgado-Jiménez en el que la tradición popular y la música clásica maridan para deleitar al público en Algeciras. "Pasión. Entrega. Excelencia. Eso y mucho más es Thalassa Orchestra, la orquesta con acento propio", así se anuncia el conjunto en sus redes sociales en vísperas del estreno.

El concierto Motus se podrá seguir en el Teatro Florida este sábado, 7 de marzo, a las 19:00. Aún hay entradas a la venta.

La primera parte del concierto estará dedicada a las danzas populares desde la mirada de tres grandes compositores. Béla Bartók trasladó melodías campesinas húngaras al ámbito académico; Nikos Skalkottas hizo lo propio con sus célebres Danzas Griegas, de las que se interpretarán cinco; y Claude Debussy aportará el toque místico con Danse sacrée et danse profane, una obra virtuosa que tendrá como protagonista al arpa.

Por primera vez, la orquesta contará con una solista invitada: la arpista malagueña Claudia Feng, que aportará brillo y delicadeza a esta cita tan especial.

La Quinta Sinfonía de Schubert y entradas especiales para estudiantes

La segunda parte del programa se centrará en la Quinta Sinfonía de Franz Schubert, considerada una de sus primeras obras maduras y compuesta con apenas 19 años. Una pieza luminosa y profundamente emotiva que conecta directamente con el público.

Las entradas ya están disponibles en thalassaorchestra.com, codetickets.com, en Discos Grammy y en el teléfono 611 599 399. También existe modalidad Fila Cero para colaborar con el proyecto sin necesidad de acudir al concierto.