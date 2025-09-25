La Estraza triunfa en la V Ruta del Atún de Algeciras

El Ayuntamiento de Algeciras acogió este jueves la entrega de premios de la V Ruta del Atún, una cita gastronómica organizada por Apymeal que se celebró del 5 al 15 de junio de 2025. El acto estuvo presidido por la concejal delegada de Comercio, Sabina Quiles, acompañada por los diputados provinciales Jacinto Muñoz y Paula Conesa, la presidenta de la asociación empresarial, Paca Ríos, y los miembros del jurado.

El primer premio recayó en La Estraza, cuyo plato “El Estrecho” conquistó tanto al jurado como al público, erigiéndose en la tapa vencedora de esta quinta edición.

El galardón a la Tapa Innovación fue para el Hotel Alborán, con su propuesta “Tataki de atún rojo sobre muselina de espárragos blancos de temporada con espárragos verdes y jamón de Jabugo”. Este reconocimiento refuerza la trayectoria del establecimiento, que ha participado en todas las ediciones de la ruta y acumula premios en cada convocatoria. Desde la dirección del hotel dedicaron el éxito al jefe de cocina, Fran, y a todo el equipo de restauración, a quienes señalaron como “los verdaderos protagonistas de este galardón”.

En el apartado de Tapa Tradicional, el premio fue para Mila Bar con su “Moruna Tun Tun”. El Premio Especial del Jurado recayó en La Taberna del Loco, que además se alzó con el galardón del Jurado Popular, gracias a su sorprendente “Sanjatún”, un san jacobo de atún rojo con mojama, queso brie y ralladura de corazón de atún, acompañado de mayonesa de algas.

La entrega de premios se completó con menciones especiales para “Taco Gaditano” de Q´Ros, “Cucurucho de atún con lima chili y traza de maíz” del Restaurante Playa Getares, “Mini croissant del Okayrelleno de goulash de atún ahumado” de Surban, y “Atún en escabeche” de Tapería Lola.

Un año más, la Ruta del Atún, organizada por Apymeal en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras, la Diputación de Cádiz y la Mancomunidad de Municipios, ha convertido a la ciudad en un punto de encuentro para los amantes de la buena mesa. Una cita que reivindica la riqueza gastronómica del Campo de Gibraltar y que, en 2025, se consolida como uno de los atractivos turísticos más sabrosos de la comarca.