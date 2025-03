Disfruta de un concierto de 'punk rock' escandinavo en Algeciras

Cartel del concierto de 'The Boatsmen' en Algeciras

Directamente desde el norte de Europa, la banda sueca The Boatsmen está lista para hacer temblar Algeciras con su estilo punk rock sueco. Originarios de la ciudad de Örebro, en Suecia, estos cuatro músicos llegan cargados de energía, ataviados en cuero negro y listos para desatar el caos.

Con guitarras desgarradoras, baterías frenéticas y letras que celebran las cosas simples de la vida (como comer pizza, beber alcohol y hacer el amor) The Boatsmen prometen un concierto con una energía irrepetible. Después de años girando por toda Europa, han perfeccionado su explosivo espectáculo, garantizando una experiencia que dejará a todos con ganas de más.

Con más de una década de carrera, The Boatsmen han lanzado varios sencillos en vinilo de 7 pulgadas y cinco álbumes completos, consolidándose como referentes del punk rock escandinavo. Su música rebosa actitud, rebeldía y la promesa de una auténtica fiesta punk.

La cita con The Boatsmen será el jueves 27 de marzo en La Sala Zero de Algeciras, con apertura de puertas a las 20:30. Las entradas están disponibles por 13€ en venta anticipada y 15€ en taquilla, así que asegúrate de conseguir la tuya antes de que se agoten. Puedes adquirirlas en Discos Grammy, Pub Kiss y en la propia Sala Zero. ¡No te quedes fuera de esta noche de puro punk rock!