Diego Valdivia regresa al Teatro Florida de Algeciras con un concierto el 11 de abril de 2026

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha anunciado que el pianista algecireño Diego Valdivia ofrecerá un nuevo concierto en el Teatro Florida el sábado 11 de abril de 2026, a las 21:00.

El artista llega a esta cita tras una intensa actividad internacional que lo ha llevado recientemente a ofrecer recitales en Serbia y Estados Unidos, con actuaciones en distintos espacios culturales y universitarios de Washington D.C., una trayectoria que consolida su presencia fuera de España y refuerza su proyección artística.

Diego Valdivia vuelve en concierto al Teatro Florida el 11 de abril de 2026.

Tal y como ha recordado la edil, "Diego Valdivia ya actuó anteriormente en este escenario en 2022 y 2023, con un notable éxito de público que agotó todas las localidades en ambas ocasiones". Pintor ha explicado que "en este concierto incluirá un repertorio compuesto por algunas de sus obras más conocidas junto a nuevas composiciones que formarán parte de su próximo trabajo discográfico".

La delegada ha invitado a la ciudadanía a adquirir sus entradas, que ya están a la venta de forma online o de manera presencial en Discos Grammy y en la sede cantera del Club de Baloncesto de Algeciras, ubicada en el polideportivo municipal Ciudad de Algeciras - Dr. Juan Carlos Mateo.

Por último, Pintor ha destacado que "Diego Valdivia es un auténtico embajador de nuestra ciudad allí donde lleva su música, engrandeciendo la imagen de Algeciras más allá de nuestras fronteras. Con su labor artística, da continuidad al legado cultural del hijo predilecto de la ciudad, Paco de Lucía, manteniendo viva una herencia musical de enorme valor".