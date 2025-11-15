Día del Flamenco en San Roque: concierto en la Peña Flamenca y nuevo videoclip de Cultura

San Roque conmemorará este domingo 16 de noviembre el Día del Flamenco en Andalucía con una jornada dedicada por completo a este arte universal. El municipio se suma así a la efeméride que celebra el decimoquinto aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La jornada reunirá actuaciones, cultura audiovisual y participación de artistas locales. A las 17:00, la Peña Flamenca de San Roque acogerá el concierto de la cantaora y bailaora Macarena de Jerez y un recital del guitarrista sanroqueño Lalo Macías. El acto está organizado por la Delegación de Cultura, que dirige la teniente de alcalde Ana Ruiz, y cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural Peña Flamenca de San Roque. La entrada es libre hasta completar aforo.

Además, coincidiendo con esta celebración, el Ayuntamiento estrenará un nuevo videoclip realizado por Multimedia San Roque y la Asociación Cultural Flamenca Vanessa Orrán, en el que participan diversas bailaoras del cuerpo de baile de la entidad. La pieza audiovisual rinde homenaje al flamenco como seña de identidad del municipio y estará disponible el mismo domingo en YouTube y en las redes sociales municipales, para que los vecinos puedan compartirlo.

Los artistas protagonistas

Macarena de Jerez, artista jerezana de profundo temperamento y marcado quejío, llegará a San Roque con el estilo que la ha consolidado en festivales y peñas de España y Europa. Admiradora confesa de Lola Flores, combina el cante y el baile y se encuentra actualmente trabajando en su primer disco en solitario.

Por su parte, el sanroqueño Lalo Macías, guitarrista y cantaor nacido en 1973, debutó con solo 11 años en la Peña Sanroqueña. Con una trayectoria vinculada a las peñas del Campo de Gibraltar, ha acompañado conferencias de figuras como Félix Grande o Fernando Quiñones y ganó en 1987 el primer premio de los cantes chaconianos en la Peña La Platería de Granada. Su relación artística con su paisano Alejandro Canela de San Roque ha sido fundamental en su formación y en numerosas actuaciones conjuntas.

Con música en directo y un nuevo proyecto audiovisual, San Roque celebra un año más el legado y la vigencia del flamenco como parte esencial de su identidad cultural.