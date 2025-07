El detalle de Malú del que no te habías dado cuenta este verano

Algeciras/En medio de sus idílicas vacaciones en Lanzarote, Malú ha compartido con sus seguidores una serie de imágenes que han conquistado las redes sociales. La cantante, radiante en bikini y con su mejor sonrisa, ha documentado unos días de desconexión total en la isla canaria. "¡Días maravillosos de desconexión en Lanzarote! En un lugar mágico que ya se está empezando a convertir en mi casa. He comido, he reído, he bailado, he disfrutado de mi familia, he descansado, los más peques no han parado ni un minuto. ¡Han sido días muy felices para todos!", escribía la artista en su perfil de Instagram.

Las reacciones no se hicieron esperar. Alejandro Sanz le dedicaba un cariñoso mensaje: "Deja ya de estar guapa y sigue siendo mi hermana pequeńa… roneante", mientras que rostros conocidos como Eva González, Paula Echevarría o Pablo Alborán destacaban lo espectacular que se veía en las fotografías.

Sin embargo, hay un detalle que ha pasado desapercibido para muchos pero que habla del profundo amor que la intérprete siente por sus raíces: en su muñeca derecha luce una pulsera con los colores de la bandera de Algeciras, la gualdiazul algecireña, donde se puede leer claramente "ALGECIRAS MARE".

Este accesorio no es casualidad. A finales de junio, Malú disfrutó como una algecireña más de la Feria Real de Algeciras 2025. La reconocida artista, hija del legendario Pepe de Lucía, se dejó ver por el recinto ferial y no dudó en acudir a los populares cacharritos, donde acompañó a su hija a una noria para los más pequeños. Una trabajadora de la atracción tuvo la fortuna de grabar a la cantante y compartió orgullosa en TikTok que la artista estuviese disfrutando de su atracción.

Malú lleva Algeciras en su corazón y no pierde oportunidad de demostrarlo públicamente. A través de sus redes sociales o en los programas de televisión en los que participa, la cantante presume siempre de su querida playa de El Rinconcillo y de los muchos encantos que rodean a la ciudad donde su padre, su familia y el añorado Paco de Lucía vivieron su infancia.

La ciudad del Campo de Gibraltar tiene en María Lucía Sánchez Benítez a una de las mejores embajadoras a nivel internacional, una artista que, sin importar dónde esté en el mundo, siempre lleva un pedacito de Algeciras consigo. Esta pulsera es solo una muestra más del orgullo que siente por su tierra, un detalle que, aunque pequeño, dice mucho sobre la personalidad y los valores de una de las voces más queridas de la música española.