El Cuarto Tercio de la Legión desfilará este sábado en San Roque por el 30 aniversario del Pavía 19

San Roque se vestirá de gala este sábado 25 para conmemorar el 30 aniversario de la disolución del Regimiento de Infantería “Pavía nº19”, con una jornada de actos en la que el protagonismo será para el desfile del Cuarto Tercio de la Legión, previsto a las 12 del mediodía en la Plaza de las Constituciones.

El evento, organizado por la Asociación de Veteranos Pavía 19 con la colaboración del Ayuntamiento, busca rendir homenaje a la historia militar del municipio y recordar el vínculo que San Roque ha mantenido con el Ejército a lo largo de los años.

El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, David Ramos, animó a los vecinos y visitantes a asistir al acto “para conocer más sobre la historia militar de San Roque y mantener vivo el recuerdo del Pavía 19”. Asimismo, expresó su agradecimiento “a la Legión y a la Asociación de Veteranos Pavía 19 porque nos hagan recordar la historia militar sanroqueña a quienes no la vivimos mucho y el interés puesto tanto por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, como por la teniente de alcalde de Tradiciones, María del Mar Collado, en la realización de estos actos”.

Cartel actos recuerdo Pavía 19. / E.S.

La jornada comenzará a las 11.30 en el Teatro Juan Luis Galiardo, con la conferencia “Origen de los tercios españoles. Pavía, su consagración definitiva”, a cargo del coronel del Ejército de Tierra Manuel Casas Santero, adscrito al Instituto de Cultura e Historia Militar. La ponencia repasará los cien años en los que los tercios españoles dominaron Europa, entre 1525 y 1625.

Tras el desfile, a las 13.00, tendrá lugar el izado de bandera en la Plaza de las Constituciones, en homenaje a los caídos, un momento que pondrá el broche solemne a esta conmemoración.

La teniente de alcalde de Tradiciones, María Collado, subrayó la importancia de la cita “para rendir homenaje a una parte del pasado de San Roque muy vinculada al movimiento militar y a su gente”.

El Regimiento de Infantería “Pavía nº19” tuvo su última ubicación en el antiguo acuartelamiento que hoy ocupa el Complejo Diego Salinas, un espacio que sigue evocando el legado militar sanroqueño.