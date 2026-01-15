Lo que nunca se vio de Cruz Herrera saldrá a la luz en La Línea con una exposición inédita

El Museo Cruz Herrera cumple diez años en su actual sede de Villa San José y lo celebra mirando hacia dentro: hacia sus archivos, sus almacenes y su propia memoria. Este viernes, 16 de enero, el centro cultural de La Línea de la Concepción inaugura una exposición extraordinaria que promete ser una sorpresa incluso para los más fieles seguidores del pintor linense: una selección de obras inéditas de José Cruz Herrera que nunca antes habían sido expuestas al público.

Se trata de piezas que hasta ahora permanecían custodiadas en los fondos del Archivo Municipal y que, por primera vez, abandonan la reserva para ocupar las salas del museo. Algunas de ellas conservan incluso sus marcos originales, diseñados a medida para el propio artista, un detalle que añade valor histórico y emocional a una muestra concebida como homenaje y redescubrimiento.

La exposición llega apenas un día después de la conmemoración oficial del décimo aniversario del museo en Villa San José, una efeméride que la directora del centro, Mercedes Corbacho, resume en cifras que hablan de una intensa actividad cultural: 135 exposiciones temporales, 33 conciertos, 37 presentaciones de libros, 10 performances, 65 celebraciones culturales y 48 propuestas didácticas. Todo ello, sin descuidar la colección permanente del artista, ha permitido que más de 242.000 personas hayan cruzado las puertas del museo en esta década.

Más allá de los números, Corbacho subraya el vínculo creado con el público como uno de los grandes logros del proyecto. Un reconocimiento que también ha llegado desde fuera, como el Premio del Público de los Premios Expone por la exposición Vísteme de Alta Costura al Arte, que conectó arte y moda a lo largo de 90 años de historia.

La muestra conmemorativa no solo celebra el aniversario, sino que reivindica la figura de José Cruz Herrera como el artista que más proyección dio a su ciudad natal. Maestro del retrato, viajero incansable y observador atento de la vida cotidiana, Cruz Herrera dejó una producción que supera las cinco mil obras, dispersas hoy entre colecciones privadas e instituciones. Su pintura, profundamente figurativa y de raíz tradicional, se nutrió del costumbrismo andaluz y del color y los tipos populares del norte de Marruecos, escenarios que marcaron de forma decisiva su estilo.

Mujeres ataviadas con trajes regionales, escenas de mercado, músicos, toreros y retratos de elegante sobriedad forman parte de un universo pictórico reconocible y coherente, ajeno a las vanguardias, que el artista defendió con convicción a lo largo de toda su vida. Esa fidelidad a su propio lenguaje quedó patente también en su papel como impulsor del llamado Grupo Velázquez, desde el que se mostró abiertamente crítico con las corrientes de renovación estética.

La exposición permanecerá abierta hasta el 1 de marzo y será el punto de partida de un programa de actividades que se desarrollará a lo largo de todo el año para conmemorar tanto la figura de Cruz Herrera como los diez años de vida del museo en Villa San José. Un aniversario que no se limita a celebrar el pasado, sino que invita al público a descubrir, por primera vez, una parte oculta de la obra del pintor linense.